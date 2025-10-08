ETV Bharat / state

सोनभद्र में ऑनर किलिंग; 5 भाइयों ने मिलकर बहन और उसके प्रेमी की कर दी थी हत्या, नाले में फेंकी लाश

पुलिस ने 5 भाइयों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 की तलाश जारी है.

Photo Credit; Family Member
दुखन साव और मुन्नी गुप्ता (फाइल फोटो) (Photo Credit; Family Member)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनभद्र: यूपी में सोनभद्र पुलिस ने आनर किलिंग के मामले का बुधवार को खुलासा किया. पांच भाइयों ने मिलकर अपनी बहन और उसके प्रेमी की हत्या कर दी. बाद में दोनों के शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गए.

एसपी अभिषेक वर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य के पटना जिले के थाना नौबतपुर के मोतीपुर ग्राम निवासी मुन्नी गुप्ता का गांव के ही निवासी दुखन साव के साथ प्रेम प्रसंग था. कुछ दिनों पहले दुखन साव मुन्नी को लेकर गुजरात चला गया और उससे शादी कर ली थी. इस शादी से युवती के घर वाले खुश नहीं थे.

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मुन्नी के भाई राकेश और मुकेश दोनों गुजरात से बहन और उसके प्रेमी दुखन को पहले ट्रेन से लेकर मिर्जापुर तक आए फिर बाद में पिकअप वाहन से सोनभद्र होते हुए बिहार जाने की बात कही. रास्ते में दोनों ने साजिश के तहत मुन्नी और उसके प्रेमी दुखन की गोली मारकर हत्या कर दी और पिकअप वाहन लेकर बिहार चले गए.

सोनभद्र की हाथी नाला पुलिस ने 24 सितंबर को मुन्नी और दूधी थाना क्षेत्र पुलिस को 6 अक्टूबर को प्रेमी दुखन का शव बरामद हुआ. जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवो को भेजा गया. एसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने भी गुमशुदगी और अपहरण की तहरीर गुजरात में दर्ज कराई थी. विवेचना के क्रम में और सर्विलांस से यह पता चला दोनो की हत्या कर दी गई, बाद में दोनो के शवों को जंगल मे फेंक दिया गया.

एसपी वर्मा ने बताया कि पांच भाइयों ने मिलकर हत्या की साजिश की. जिसमें अवधेश, राकेश, मुकेश, मुन्ना और राहुल शामिल हैं. जिसमे से मुन्ना कुमार और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस बाकी बचे तीन भाइयों अवधेश, राकेश और मुकेश की तलाश कर रही है. जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

यह भी पढ़ें : रायबरेली में दलित की पीट-पीटकर हत्या मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 9 अरेस्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

सोनभद्र न्यूज5 BROTHER KILL SISTER AND HER LOVERSONBHADRA CRIME NEWSBROTHER KILLS SISTER AND HER LOVERSONBHADRA HONOR KILLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.