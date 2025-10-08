सोनभद्र में ऑनर किलिंग; 5 भाइयों ने मिलकर बहन और उसके प्रेमी की कर दी थी हत्या, नाले में फेंकी लाश
पुलिस ने 5 भाइयों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 की तलाश जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 4:04 PM IST
सोनभद्र: यूपी में सोनभद्र पुलिस ने आनर किलिंग के मामले का बुधवार को खुलासा किया. पांच भाइयों ने मिलकर अपनी बहन और उसके प्रेमी की हत्या कर दी. बाद में दोनों के शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गए.
जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य के पटना जिले के थाना नौबतपुर के मोतीपुर ग्राम निवासी मुन्नी गुप्ता का गांव के ही निवासी दुखन साव के साथ प्रेम प्रसंग था. कुछ दिनों पहले दुखन साव मुन्नी को लेकर गुजरात चला गया और उससे शादी कर ली थी. इस शादी से युवती के घर वाले खुश नहीं थे.
एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मुन्नी के भाई राकेश और मुकेश दोनों गुजरात से बहन और उसके प्रेमी दुखन को पहले ट्रेन से लेकर मिर्जापुर तक आए फिर बाद में पिकअप वाहन से सोनभद्र होते हुए बिहार जाने की बात कही. रास्ते में दोनों ने साजिश के तहत मुन्नी और उसके प्रेमी दुखन की गोली मारकर हत्या कर दी और पिकअप वाहन लेकर बिहार चले गए.
सोनभद्र की हाथी नाला पुलिस ने 24 सितंबर को मुन्नी और दूधी थाना क्षेत्र पुलिस को 6 अक्टूबर को प्रेमी दुखन का शव बरामद हुआ. जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवो को भेजा गया. एसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने भी गुमशुदगी और अपहरण की तहरीर गुजरात में दर्ज कराई थी. विवेचना के क्रम में और सर्विलांस से यह पता चला दोनो की हत्या कर दी गई, बाद में दोनो के शवों को जंगल मे फेंक दिया गया.
एसपी वर्मा ने बताया कि पांच भाइयों ने मिलकर हत्या की साजिश की. जिसमें अवधेश, राकेश, मुकेश, मुन्ना और राहुल शामिल हैं. जिसमे से मुन्ना कुमार और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस बाकी बचे तीन भाइयों अवधेश, राकेश और मुकेश की तलाश कर रही है. जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी.
यह भी पढ़ें : रायबरेली में दलित की पीट-पीटकर हत्या मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 9 अरेस्ट