सोनभद्र के पिकनिक स्पॉट मुक्खा फॉल का फाटक खुलने से आया सैलाब, 3 लोग बहे

घोरावल पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोर तीनों की तलाश में जुटे हैं.

मुक्खा फॉल में पानी के तेज बहाव में 3 लोग बहे, तलाश जारी (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 2:20 PM IST

सोनभद्र: जिले में घोरावल थाना क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट मुक्खा फॉल में पानी के तेज बहाव के चलते दो अलग-अलग स्थानों पर तीन लोग बेलन नदी में बह गए. घोरावल पुलिस तीनों की तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि घटना सिंचाई विभाग के बेलन नदी पर बने बांध का फाटक खोले जाने की वजह से हुई है.

घोरावल कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर शिव प्रताप वर्मा ने बताया कि तीन लोगों के बहने की सूचना मिली है. पहली घटना में जानकारी मिली है कि रविवार शाम को चार युवक विशाल पटेल, शिवम, राहुल पटेल व इंद्रजीत पटेल रॉवर्ट्सगंज से पिकनिक स्पॉट मुक्खा फॉल पर घूमने के लिए गए थे. मुक्खा फाल के बीच मे चारों तरफ से पानी से घिरे पत्थर की चट्टान पर पिकनिक मना रहे थे. अचानक बेलन बांध के गेट खुल जाने से पानी का बहाव तेज हो गया. पानी बढ़ता देखकर चारों युवक किनारे की तरफ भागे. पानी के तेज बहाव से बाहर निकलते समय राहुल पटेल और इंद्रजीत पटेल बह गए.

दूसरी घटना में बुद्धु बैगा निवासी ग्राम शिवद्वार ने जानकारी दी है कि इस बहाव में उनका छोटा भाई श्रीराम (45) जो गांव के कुछ लोगों के साथ काम से गया था, वापस आते समय मुक्खा फॉल मे पानी के बहाव में बह गया है.

घोरावल कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर शिव प्रताप वर्मा ने बताया कि परिजनों की सूचना पर तीनों की काफी खोजबीन की गई लेकिन कोई अता-पता नहीं लगा. गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है और एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई जा रही है.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में नहाते समय 5 दोस्त गंगा में बहे; 3 किशोरों की मौत, 2 को ग्रामीणों ने बचाया

