यूपी में 55 लाख छात्रों के लिए बड़ी सुविधा, अब सेमेस्टर वाइज मिलेगी छात्रवृत्ति, जानिए कब और कैसे करें आवेदन - SEMESTER SCHOLARSHIP SCHEME 2025

कक्षा 11 से पीजी तक के छात्रों को इस बार सेमेस्टर वाइज मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : June 20, 2025 at 11:24 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 11:29 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अब छात्रवृत्ति की राशि सेमेस्टर आधार पर प्रदान की जाएगी. समाज कल्याण विभाग ने यह बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से एनुअल सिस्टम की बजाय सेमेस्टर वाइज स्कॉलरशिप प्रणाली लागू की जाएगी. पिछले साल पूरे प्रदेश में 55 लाख छात्रों को इस योजना का लाभ मिला था. वहीं इस बार नए आवेदन पूरे होने के बाद लगभग 60 लाख छात्रों के लाभांवित होने की संभावना है. 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू : प्रदेश में कक्षा 11, 12 स्नातक और परास्नातक विषयों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई है. इस संबंध में समाज कल्याण विभाग की ओर से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की टाइम टेबल जारी कर दी गई है. इस छात्रवृत्ति के लिए सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते है.



समाज कल्याण विभाग ने जारी किए निर्देश : समाज कल्याण विभाग में शैक्षणिक 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति यानी कक्षा 11 व उसके बाद की शिक्षा ले रहे, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए शिक्षण संस्थाओं व आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए शेड्यूल जारी किया है. समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इस बार मास्टर डेटाबेस में शामिल होने के लिए संस्थान 7 जुलाई से 25 नवंबर तक आवेदन करेंगे. विश्वविद्यालय व उससे जुड़े एजेंसी फीस का सत्यापन 8 जुलाई से 5 दिसंबर तक करेंगे. मास्टर डाटा के वेरिफिकेशन का काम 9 जुलाई से 12 दिसंबर तक किया जाएगा. अल्पसंख्यक वर्ग करें NCP पोर्टल पर पंजीकरण : वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए NCP पोर्टल पर पंजीकरण निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग 10 जुलाई से 22 फरवरी 2026 तक की जाएगी.

छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से 20 दिसंबर तक कर सकेंगे.

छात्रों द्वारा 12 जुलाई से लेकर 23 दिसंबर तक आवेदन का फाइनल प्रिंट आउट निकाल जा सकेगा.

इसके बाद छात्र शिक्षण संस्थान में जरूरी दस्तावेज सहित शिक्षण संस्थान में फॉर्म 24 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे.

11 जुलाई से 10 जनवरी 2026 तक शिक्षण संस्थानों को आवेदन फार्म को वेरीफाई करके आगे बढ़ना होगा.

इस योजना के तहत शिक्षण संस्थान पहले चरण में 10 दिसंबर तक सत्यापन करेंगे.

11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक विश्वविद्यालय व कॉलेज छात्रों के वेरिफिकेशन के बाद अयोग्य छात्रों, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करेंगे.

11 से 22 दिसंबर तक एनआईसी द्वारा पूरे भीम की स्कूटी की जाएगी.

इसके बाद जनपद यह समिति 23 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक डाटा लॉक करेगी.

इसके बाद समाज कल्याण विभाग 25 जनवरी तक शासन से आवेदन के अनुसार बजट की मांग करेगी. 16 मार्च तक सभी छात्रों के खाते में पैसे : समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि, शासन से बजट आ जाने के बाद छात्रवृत्ति योजना के दूसरे चरण में सभी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे. इसके लिए 11 दिसंबर से 10 जनवरी तक का समय सभी को दिया गया है. वेरिफिकेशन के बाद पत्रों को हटाने का काम NIC 12 जनवरी से 24 जनवरी तक करेगी. उन्होंने बताया कि त्रुटि पूर्ण आवेदन को छात्र 23 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक सुधार सकते हैं. इसके बाद NIC की ओर से स्क्रुटनी 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, फिर जनपदीय समिति की ओर से डाटा लॉक करने का काम 8 मार्च 2026 तक होगा. इसके बाद फाइनल बजट के लिए 12 मार्च तक शासन से मांग किया जाएगा 16 मार्च तक सभी छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी.



अगले सत्र से सेमेस्टर आधार पर फीस की प्रणाली बनानी होगी : समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि, सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज को अगले सत्र से छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए हर 6 महीने पर फीस का डाटा अपडेट करना है. अब एनुअल बेस पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होगा. कई बार छात्रों को एनुअल सिस्टम के कारण कई सेमेस्टर की फीस की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती थी. अब इसी को लेकर विभाग की ओर से नई कवायत शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि कई बार छात्रवृत्ति आने में देर होने से या गैप होने से छात्रों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है और वह फीस जमा ना होने के कारण कॉलेज या यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर देते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए विभाग अपने पोर्टल पर बड़े बदलाव की शुरुआत कर चुका है जल्द ही नया पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा. वह विभाग अगले सत्र से सेमेस्टर वाइज छात्रवृत्ति देने की तैयारी में है.

Last Updated : June 20, 2025 at 11:29 AM IST