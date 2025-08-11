ETV Bharat / state

संभल में 25 दुकानों, 20 मकानों पर चलेगा बुलडोजर! तहसीलदार की टीम ने रेड क्रॉस लगाए - SAMBHAL NEWS

जितने लोगों नें सरकारी जमीन पर मकान और दुकान बनाकर कब्जा जमाया है, उन्हें जल्द ही भेजा जाएगा नोटिस.

अवैध मकानों पर लगाए गए लाल निशान (Photo Credit; ETV Bharat)
संभल: यूपी के संभल के तुर्तीपुर मोहल्ले में सरकारी जमीन पर सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे का मामला अब उजागर हो गया है. पंचायत और स्कूल के लिए चिह्नित जमीन पर लोगों ने पक्के मकान और दुकानें बनाकर कब्जा जमा लिया. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि जमीन पर करीब 25 से ज्यादा दुकानें और 15 से 20 पक्के मकान खड़े हैं. प्रशासनिक टीम ने जांच शुरू कर दी है.

पंचायत और स्कूल की जमीनों पर अवैध कब्जा: प्रशासन को की गई शिकायत में बताया गया था कि पंचायत और स्कूल की भूमि पर लोगों ने कब्जा जमा लिया है. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि इस जमीन पर करीब 25 से ज्यादा दुकानें और 15 से 20 पक्के मकान खड़े हैं. कई जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही थीं. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि फिलहाल प्रारंभिक पैमाइश कर ली गई है. लाल निशान लगा दिए गए हैं.

जल्द भेजा जाएगा नोटिस: तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. उनके बयान सुनने के बाद अगली कानूनी कार्रवाई होगी. बता दें कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया है, वह सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज है. अगर जांच में कब्जा अवैध साबित हुआ, तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर है.

बता दें कि संभल में अवैध कब्जे को लेकर लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है. संभल तहसील क्षेत्र के हयातनगर इलाके में भी प्रशासन ने अवैध रूप से सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही दुकानों पर बुलडोजर चलवाया था, तो वहीं रायसत्ती और दीपा सराय तथा आर्य समाज रोड पर भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था.

