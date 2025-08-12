संभल : यूपी के संभल जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. इसी कड़ी में सदर कोतवाली इलाके के ग्राम शेरखां सराय में मंगलवार को प्रशासन ने करीब 3 बीघा (2 हजार वर्ग मीटर से अधिक) नवीन परती सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की.

भूमि पर सालों से कब्रनुमा संरचनाएं बनाकर स्थानीय लोगों ने कब्जा जमाया था. प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्रिस्तान पर बुलडोजर कार्रवाई की है. संभल सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि, यह जमीन गाटा संख्या 128, 129 और 214 के अंतर्गत नवीन परती की भूमि है, जो राजस्व अभिलेखों में सरकारी श्रेणी में दर्ज है.

सरकारी ज़मीन से हटाया गया वर्षों पुराना कब्जा (Video Credit; ETV Bharat)

इस पर कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार संभल के न्यायालय में वाद चला, जिसमें खाली कराने का आदेश पारित हुआ. आदेश के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील नहीं की. जिसके बाद प्रशासन ने आज बुलडोजर की कार्रवाई की.

सुधीर कुमार ने कहा कि इस दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है. मौके पर सीमांकन की मांग को पूरा कर दिया गया है और वर्तमान में किसी प्रकार का विरोध नहीं है. कार्रवाई के समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.

वहीं संभल तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि धारा 64 के तहत राजस्व लेखपाल ने कब्जा हटाने की प्रक्रिया न्यायालय में की थी, किसी भी पक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई और आदेश पारित होने के बाद भी 1 माह तक कोई अपील नहीं की गई थी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कब्जा काफी पुराना है लेकिन जब किसी ने दावा पेश नहीं किया, तो यह निर्धारित करना संभव नहीं कि कब्जा कितने साल से था. प्रशासन का कहना है कि भूमि को अब सार्वजनिक उपयोग में लाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : संभल में 25 दुकानों, 20 मकानों पर चलेगा बुलडोजर! तहसीलदार की टीम ने रेड क्रॉस लगाए