संभल में 31 फर्जी अस्पतालों का पर्दाफाश, 19 संचालक पर मुकदमा दर्ज, फर्जीवाड़ा कर कमाए लाखों रुपए, अब लगेगा गैंगस्टर एक्ट

पुलिस ने इस मामले में 4 बड़े दलाल जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी और संगम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 3 दलाल नितिन कुमार, राजीव कौशिक और गौरव बंसल (फिजियोथैरेपिस्ट, बहजोई CHC) अब भी फरार हैं. पुलिस का दावा है कि इन्हें भी जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

बहजोई पुलिस लाइन में DM डॉ. राजेंद्र पेंसिया, CMO डॉ तरुण पाठक और SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे रैकेट का खुलासा किया है. यह गैंग फर्जी अस्पतालों को संरक्षण देने के नाम पर 1 से 5 लाख रुपये तक की मोटी रकम वसूलता था.

संभल: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को धूमिल करने वाले फर्जी हॉस्पिटलों और क्लीनिकों के खिलाफ गुरुवार को पुलिस और प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिले में 31 अवैध हॉस्पिटल, क्लीनिक का खुलासा हुआ, जो बिना NOC के चलाए जा रहे थे. इनमें से कई को मौके पर ही सील कर दिया गया. वहीं 19 फर्जी अस्पतालों पर मुकदमा दर्जकर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब इस गोरखधंधे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अधिकारियों ने दी जानकारी.

एसपी विश्नोई ने बताया कि 7 दलालों का गिरोह सक्रिय था जो अस्पताल संचालकों को मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उनसे 5 लाख तक की वसूली करता था. जांच में फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी सामने आया है. अब प्रशासन ने स्पेशल टीम गठित कर दी है. जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, ड्रग इंस्पेक्टर और एक CO शामिल किया गया है. यह टीम जिले भर में लगातार छापेमारी करेगी और फर्जी अस्पतालों पर शिकंजा कसती रहेगी.

एसपी ने बताया कि पकड़े गए दलालों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उनकी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी. वहीं उन्होंने बताया कि जो अस्पताल बेसमेंट में संचालित हैं उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा. वहीं इस कार्रवाई से साफ है कि संभल जिले में अब फर्जी अस्पतालों का साम्राज्य टिकने वाला नहीं है. पुलिस और प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि जनता की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

इसी सिलसिले में DM डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि इसमें कई दलाल भी एक्टिव थे. जो अवैध तरीके से उगाही भी कर रहे थे और पैसे भी कमा रहे थे. 31 अवैध हॉस्पिल को चिन्हित किया और कार्रवाई शुरू की गई. उन्होंने कहा जिन हॉस्पिल के पास NOC और रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया 2 ऐसे हॉस्पिटल भी पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन था पर अस्पताल संचालित संभल में कर रहे थे और उनके डाक्टर भी नहीं थे.



