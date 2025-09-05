सहारनपुर में हेड कांस्टेबल ने बाइक सवार दंपत्ति को कार से रौंदा, पति की दर्दनाक मौत, पत्नी की हालत गंभीर

ETV Bharat / state

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कस्बा बेहट में हेड कांस्टेबल की कार से बड़ा हादसा हो गया. उसने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी. हादसे में घायल पति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है. बता दें कि मृतक राशिद बेहट थाना क्षेत्र के पठानपुरा जसमौर गांव का रहने वाला था. वह मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करता था. परिवार के अनुसार राशिद के 5 बच्चे हैं. जिनमें से सबसे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, जबकि 4 बच्चे अभी अविवाहित हैं.

परिजनों के मुताबिक़ राशिद गुरुवार शाम साढ़े तीन बजे अपनी पत्नी मुन्नी के साथ बैंक जाने के लिए निकला था. बेहट चौराहे पर पहुंचे, लगभग 70 किमी/घंटा की गति से आ रही अनियंत्रित गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पति-पत्नी 10 फीट दूर जा गिरे.

ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर पति-पत्नी को सीएचसी भेजा. वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. रात 11 बजे इलाज के दौरान राशिद की मौत हो गई.



पुलिस की जांच में पता चला है कि कार नानौता थाने में तैनात इंस्पेक्टर रामेश्वर तोमर की है. सिपाही आकाश थाने से इंस्पेक्टर को रिसीव करने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.