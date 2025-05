ETV Bharat / state

लखनऊ से 37 रूटों पर चलनी हैं बसें, टेंडर में लग गए इतने ऊंचे रेट, अब संचालन पर फंसा पेच - UP ROADWAYS NEWS

यूपी रोडवेज ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 4:02 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 4:33 PM IST 4 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि प्रदेश के हर गांव को बस सेवा से जोड़ा जाए. इसके लिए परिवहन निगम की तरफ से असेवित गांवों को सेवित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी बस सेवा पहुंच सके. बसों का अनुबंध परिवहन निगम करना तो चाहता है लेकिन, उन पर बस मलिक पानी फेर रहे हैं. ज्यादा रेट का टेंडर तो डाल दिया गया, लेकिन उस रेट पर संचालन ही मुश्किल है. अगर फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए तो उसमें वक्त लगेगा, तब तक इसका खामियाजा यात्रियों को तो भुगतना पड़ेगा ही, रोडवेज को भी राजस्व की चपत लगेगी. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ रीजन ने हाल ही में 37 नए रूटों पर 69 बसों के संचालन को लेकर टेंडर निकाला. इसमें कई बस मालिकों ने हिस्सा लिया. लखनऊ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर टेंडर की टेक्निकल बिड ओपन हुई. इस टेक्निकल बिड में जितने बस ऑपरेटरों ने टेंडर डाला था, उन्हें झटका लगा गया. दरअसल, हुआ यूं कि दो बस मालिकों ने जो पहली बार इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने बस संचालन के लिए जो बेस रेट डाल दिया, वह इतना अधिक था कि इस कीमत पर परिवहन निगम के पुराने अनुबंधित बस मालिक बस संचालन को तैयार ही नहीं हुए. इस पर पुराने बस मालिको और नए टेंडर डालने वाले बस ऑपरेटरों के बीच कहासुनी तक की नौबत आ गई. परिवहन निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया कि इस ओर ध्यान दें. अगर इतनी ऊंची कीमत लगाई जाएगी तो फिर किसी बस मालिक के लिए संचालन करना संभव नहीं हो पाएगा. मीडिया से बातचीत करते राकेश बाजपेई (Video Credit; ETV Bharat)

वर्तमान में परिवहन निगम में जो भी बस संचालक अनुबंध पर बसें संचालित करते हैं, उनकी कीमत ₹16 प्रति किमी होती है, लेकिन इस बार टेंडर पर दो नए बस मालिकों ने 32.85 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट डाल दिया, जिसके चलते पुराने बस संचालकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है. हालांकि बस संचालकों का कहना है कि बाद में उन नए बस स्वामियों को पता लगा कि उनसे गलती हुई है तो अब इसमें सुधार कराए जाने की बात चल रही है. उत्तर प्रदेश अनुबंधित बस ओनर्स वेलफेयर एसोशिएशन के संयोजक राकेश बाजपेई का कहना है कि टेंडर में हिस्सेदारी करने वाले बस स्वामियों ने इतनी ज्यादा ऊंची कीमत लगा दी है, जिस पर बस संचालन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है. ऐसे में सबसे पहले परिवहन निगम प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि जिन बस मालिकों ने इतनी ऊंची कीमत के टेंडर में बोली लगाई है, उनसे पहले ₹50000 सिक्योरिटी जमा कराई जाए और एक शपथ पत्र लिया जाए, जिस पर वे ये लिख कर दें कि हर हाल में दो साल तक बस का संचालन करेंगे. अगर ऊंची कीमत पर टेंडर डालने के बाद दो साल तक बस संचालन न कर पाएं तो उनकी ₹50000 की सिक्योरिटी जब्त कर ली जाए. जो ₹30000 अर्नेस्ट मनी जमा होती है, वह भी जब्त की जाए. साथ ही उन्हें किसी भी रीजन में परिवहन निगम के साथ अनुबंध करने के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए. ऐसी मांग हमने परिवहन निगम प्रशासन के सामने रखी है. इस मसले पर लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि 37 रूटों पर 69 बसों के संचालन के लिए टेंडर निकाला गया था. टेक्निकल बिड ओपन हो चुकी है. इन सभी रूटों पर बसों का संचालन कराया जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके. यह भी पढ़ें: लखनऊ के रिहायशी इलाकों में खुल सकेंगी दुकानें; LDA की नई भवन नीति को बोर्ड मीटिंग में मिल सकती है मंजूरी - LDA NEW BUILDING POLICY

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि प्रदेश के हर गांव को बस सेवा से जोड़ा जाए. इसके लिए परिवहन निगम की तरफ से असेवित गांवों को सेवित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी बस सेवा पहुंच सके. बसों का अनुबंध परिवहन निगम करना तो चाहता है लेकिन, उन पर बस मलिक पानी फेर रहे हैं. ज्यादा रेट का टेंडर तो डाल दिया गया, लेकिन उस रेट पर संचालन ही मुश्किल है. अगर फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए तो उसमें वक्त लगेगा, तब तक इसका खामियाजा यात्रियों को तो भुगतना पड़ेगा ही, रोडवेज को भी राजस्व की चपत लगेगी. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ रीजन ने हाल ही में 37 नए रूटों पर 69 बसों के संचालन को लेकर टेंडर निकाला. इसमें कई बस मालिकों ने हिस्सा लिया. लखनऊ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर टेंडर की टेक्निकल बिड ओपन हुई. इस टेक्निकल बिड में जितने बस ऑपरेटरों ने टेंडर डाला था, उन्हें झटका लगा गया. दरअसल, हुआ यूं कि दो बस मालिकों ने जो पहली बार इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने बस संचालन के लिए जो बेस रेट डाल दिया, वह इतना अधिक था कि इस कीमत पर परिवहन निगम के पुराने अनुबंधित बस मालिक बस संचालन को तैयार ही नहीं हुए. इस पर पुराने बस मालिको और नए टेंडर डालने वाले बस ऑपरेटरों के बीच कहासुनी तक की नौबत आ गई. परिवहन निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया कि इस ओर ध्यान दें. अगर इतनी ऊंची कीमत लगाई जाएगी तो फिर किसी बस मालिक के लिए संचालन करना संभव नहीं हो पाएगा. मीडिया से बातचीत करते राकेश बाजपेई (Video Credit; ETV Bharat) वर्तमान में परिवहन निगम में जो भी बस संचालक अनुबंध पर बसें संचालित करते हैं, उनकी कीमत ₹16 प्रति किमी होती है, लेकिन इस बार टेंडर पर दो नए बस मालिकों ने 32.85 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट डाल दिया, जिसके चलते पुराने बस संचालकों के सामने समस्या खड़ी हो गई है. हालांकि बस संचालकों का कहना है कि बाद में उन नए बस स्वामियों को पता लगा कि उनसे गलती हुई है तो अब इसमें सुधार कराए जाने की बात चल रही है. उत्तर प्रदेश अनुबंधित बस ओनर्स वेलफेयर एसोशिएशन के संयोजक राकेश बाजपेई का कहना है कि टेंडर में हिस्सेदारी करने वाले बस स्वामियों ने इतनी ज्यादा ऊंची कीमत लगा दी है, जिस पर बस संचालन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है. ऐसे में सबसे पहले परिवहन निगम प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि जिन बस मालिकों ने इतनी ऊंची कीमत के टेंडर में बोली लगाई है, उनसे पहले ₹50000 सिक्योरिटी जमा कराई जाए और एक शपथ पत्र लिया जाए, जिस पर वे ये लिख कर दें कि हर हाल में दो साल तक बस का संचालन करेंगे. अगर ऊंची कीमत पर टेंडर डालने के बाद दो साल तक बस संचालन न कर पाएं तो उनकी ₹50000 की सिक्योरिटी जब्त कर ली जाए. जो ₹30000 अर्नेस्ट मनी जमा होती है, वह भी जब्त की जाए. साथ ही उन्हें किसी भी रीजन में परिवहन निगम के साथ अनुबंध करने के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए. ऐसी मांग हमने परिवहन निगम प्रशासन के सामने रखी है. इस मसले पर लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि 37 रूटों पर 69 बसों के संचालन के लिए टेंडर निकाला गया था. टेक्निकल बिड ओपन हो चुकी है. इन सभी रूटों पर बसों का संचालन कराया जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके. यह भी पढ़ें: लखनऊ के रिहायशी इलाकों में खुल सकेंगी दुकानें; LDA की नई भवन नीति को बोर्ड मीटिंग में मिल सकती है मंजूरी - LDA NEW BUILDING POLICY

Last Updated : May 12, 2025 at 4:33 PM IST