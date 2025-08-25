प्रयागराज : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने प्रयागराज के जीरो रोड डिपो से नियमित बस सेवा शुरू कर दी है. यह बस रोज शाम 6 बजे प्रयागराज से रवाना होकर चित्रकूट, बांदा, महोबा और छतरपुर होते हुए सागर तक जाएगी.

लीडर रोड डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि यह बस रातभर के सफर के बाद अगली सुबह 5 बजे छतरपुर (बागेश्वर धाम) और सुबह 8 बजे सागर पहुंचेगी. सभी यात्रियों को छतरपुर में उतारा जाएगा, जहां से बागेश्वर धाम नजदीक है.

प्रबंधक ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि आगे बस को सीधे बागेश्वर धाम होते हुए भी संचालित किया जाए. सागर के लिए शुरू की गई इस नई सेवा में यात्रियों की सुविधा के लिए अगले माह एक और बस चलाई जाएगी. प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों से हजारों यात्री बागेश्वर धाम की यात्रा करते हैं. उनके लिए यह बस सेवा काफी सुविधाजनक होगी.



दूरी और किराया :



स्थान दूरी किराया चित्रकूट (कर्वी) 126 किमी 182 रुपये बांदा (बागेश्वर धाम मार्ग) 204 किमी 287 रुपये महोबा 263 किमी 368 रुपये छतरपुर (बागेश्वर धाम) 313 किमी 436 रुपये सागर 474 किमी 641 रुपये





प्रयागराज रीजन को जल्द मिलेंगी 6 मिनी एसी बसें : यूपी रोडवेज का प्रयागराज रीजन जल्द ही 6 मिनी एसी बसों से लैस होने जा रहा है. 40 सीटर वाली ये बसें पहली बार प्रयागराज रीजन को मिलेंगी. इनमें से एक बस प्रयागराज से दिल्ली के आनंद विहार तक नियमित रूप से चलेगी. एक अन्य बस मिर्जापुर से प्रयागराज होकर लखनऊ जाएगी. बाकी 4 बसों को गोरखपुर रूट पर चलाने की योजना है.

रोडवेज की तैयारी है कि प्रयागराज से गोरखपुर के लिए हर 1 घंटे पर एसी बस उपलब्ध हो. इस समय सुबह और शाम के वक्त तो एसी बसें चलती ही हैं, लेकिन दोपहर में केवल साधारण श्रेणी की बसें मिल पाती हैं.

कुछ दिनों पहले प्रयागराज रीजन को साधारण श्रेणी की 63 नई बसें भी मुख्यालय से मिली थीं. जिनमें से अधिकतर ग्रामीण रूटों पर चलाई जा रही हैं. रीजनल मैनेजर रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यालय से जैसे ही नई मिनी एसी बसें मिलेंगी, उनका संचालन गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली रूट पर शुरू कर दिया जाएगा.

