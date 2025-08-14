वाराणसी: बनारस से गया की यात्रा अब आसान हो गई है. पितृपक्ष में काशी से गया श्राद्ध तर्पण करने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए यूपी रोडवेज ने एक नई बस सेवा शुरू की है, जो हर रात 8:00 बजे गया के लिए रवाना होगी. मात्र 465 रुपए में आरामदायक यात्रा कराते हुए ये बस यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी. वहीं, गया से भी यह सुविधा यात्रियों को मिलेगी. यात्री सुबह 8:00 बजे गया से चलकर दोपहर 3:00 बजे बनारस पहुंच जाएंगे.

बता दें कि, ये यात्रियों और श्रद्धालुओं की धार्मिक कर्तव्यों पारंपरिक संस्कारों, जैसे पिंडदान-तर्पण को पूरा करने में मदद करेगी. वर्तमान में ये बस ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही है. ट्रायल ठीक रहने पर इसे नियमित चलाया जाएगा. ये चंदौली डिपो की बस रात 8 बजे वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन चलकर सुबह 4 बजे गया पहुंचेगी.

क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि पितृपक्ष में देश भर से लाखों श्रद्धालु वाराणसी और गया पहुंचकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं. वाराणसी आने और यहां से जाने वाले यात्रियों को अभी तक निजी वाहन, प्राइवेट बस या ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनको यात्रा में कई सारी असुविधा होती थी. इसी को देखते हुए वाराणसी से गया नई बस सेवा शुरू की गई है, जिससे सीधी कनेक्टिविटी होगी.

क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि इस सेवा को प्रारंभिक रूप से ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया गया है. यात्रियों की प्रतिक्रिया, मांग और सेवा की सफलता का आकलन करने के बाद इसे नियमित रूप से संचालित किया जाएगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा.

क्षेत्रीय प्रबंधक हैं कि बस सेवा वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन रात 8 बजे चलकर गया (बिहार) सुबह 4 बजे पहुंचेगी. पुनः गया से सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वाराणसी से चलकर चंदौली, मोहनिया, कुदरा, सासाराम, औरंगाबाद, शेरघाटी तथा डोभी होते हुए 295 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए गया जाएगी, जिसका किराया मात्र 465 रुपए होगा.

इस विशेष सेवा में बीएस-6 मानक वाली 52 सीटर बस को लगाया गया है. ये बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ यात्रियों के लिए अत्यधिक आरामदायक भी होंगी. बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. आरामदायक सीटें और अन्य सुविधाएं यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी.

