ETV Bharat / state

यूपी रोडवेज का पितृपक्ष पर तोहफा; बनारस से गया तक सीधी बस सेवा शुरू, कम कीमत में मिलेगा आरामदायक सफर - UP ROADWAYS

हर रात 8:00 बजे बस बनारस से गया के लिए रवाना होगी. मात्र 465 रुपए में आरामदायक यात्रा कराते हुए बस यात्रियों को गया पहुंचाएगी.

Etv Bharat
यूपी रोडवेज का पितृपक्ष पर तोहफा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read

वाराणसी: बनारस से गया की यात्रा अब आसान हो गई है. पितृपक्ष में काशी से गया श्राद्ध तर्पण करने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए यूपी रोडवेज ने एक नई बस सेवा शुरू की है, जो हर रात 8:00 बजे गया के लिए रवाना होगी. मात्र 465 रुपए में आरामदायक यात्रा कराते हुए ये बस यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी. वहीं, गया से भी यह सुविधा यात्रियों को मिलेगी. यात्री सुबह 8:00 बजे गया से चलकर दोपहर 3:00 बजे बनारस पहुंच जाएंगे.

बता दें कि, ये यात्रियों और श्रद्धालुओं की धार्मिक कर्तव्यों पारंपरिक संस्कारों, जैसे पिंडदान-तर्पण को पूरा करने में मदद करेगी. वर्तमान में ये बस ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही है. ट्रायल ठीक रहने पर इसे नियमित चलाया जाएगा. ये चंदौली डिपो की बस रात 8 बजे वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन चलकर सुबह 4 बजे गया पहुंचेगी.

क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि पितृपक्ष में देश भर से लाखों श्रद्धालु वाराणसी और गया पहुंचकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं. वाराणसी आने और यहां से जाने वाले यात्रियों को अभी तक निजी वाहन, प्राइवेट बस या ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनको यात्रा में कई सारी असुविधा होती थी. इसी को देखते हुए वाराणसी से गया नई बस सेवा शुरू की गई है, जिससे सीधी कनेक्टिविटी होगी.

क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि इस सेवा को प्रारंभिक रूप से ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया गया है. यात्रियों की प्रतिक्रिया, मांग और सेवा की सफलता का आकलन करने के बाद इसे नियमित रूप से संचालित किया जाएगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा.

क्षेत्रीय प्रबंधक हैं कि बस सेवा वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन रात 8 बजे चलकर गया (बिहार) सुबह 4 बजे पहुंचेगी. पुनः गया से सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वाराणसी से चलकर चंदौली, मोहनिया, कुदरा, सासाराम, औरंगाबाद, शेरघाटी तथा डोभी होते हुए 295 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए गया जाएगी, जिसका किराया मात्र 465 रुपए होगा.

इस विशेष सेवा में बीएस-6 मानक वाली 52 सीटर बस को लगाया गया है. ये बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ यात्रियों के लिए अत्यधिक आरामदायक भी होंगी. बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. आरामदायक सीटें और अन्य सुविधाएं यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी.

ये भी पढ़ेंः यूपी रोडवेज में महिला कंडक्टरों की बंपर भर्ती, प्रदेश भर में 15 जुलाई से लगेंगे रोजगार मेले, ड्राइवर भी लिए जाएंगे

वाराणसी: बनारस से गया की यात्रा अब आसान हो गई है. पितृपक्ष में काशी से गया श्राद्ध तर्पण करने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए यूपी रोडवेज ने एक नई बस सेवा शुरू की है, जो हर रात 8:00 बजे गया के लिए रवाना होगी. मात्र 465 रुपए में आरामदायक यात्रा कराते हुए ये बस यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी. वहीं, गया से भी यह सुविधा यात्रियों को मिलेगी. यात्री सुबह 8:00 बजे गया से चलकर दोपहर 3:00 बजे बनारस पहुंच जाएंगे.

बता दें कि, ये यात्रियों और श्रद्धालुओं की धार्मिक कर्तव्यों पारंपरिक संस्कारों, जैसे पिंडदान-तर्पण को पूरा करने में मदद करेगी. वर्तमान में ये बस ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही है. ट्रायल ठीक रहने पर इसे नियमित चलाया जाएगा. ये चंदौली डिपो की बस रात 8 बजे वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन चलकर सुबह 4 बजे गया पहुंचेगी.

क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि पितृपक्ष में देश भर से लाखों श्रद्धालु वाराणसी और गया पहुंचकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं. वाराणसी आने और यहां से जाने वाले यात्रियों को अभी तक निजी वाहन, प्राइवेट बस या ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनको यात्रा में कई सारी असुविधा होती थी. इसी को देखते हुए वाराणसी से गया नई बस सेवा शुरू की गई है, जिससे सीधी कनेक्टिविटी होगी.

क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि इस सेवा को प्रारंभिक रूप से ट्रायल के तौर पर शुरू कर दिया गया है. यात्रियों की प्रतिक्रिया, मांग और सेवा की सफलता का आकलन करने के बाद इसे नियमित रूप से संचालित किया जाएगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा.

क्षेत्रीय प्रबंधक हैं कि बस सेवा वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन रात 8 बजे चलकर गया (बिहार) सुबह 4 बजे पहुंचेगी. पुनः गया से सुबह 8 बजे चलकर दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वाराणसी से चलकर चंदौली, मोहनिया, कुदरा, सासाराम, औरंगाबाद, शेरघाटी तथा डोभी होते हुए 295 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए गया जाएगी, जिसका किराया मात्र 465 रुपए होगा.

इस विशेष सेवा में बीएस-6 मानक वाली 52 सीटर बस को लगाया गया है. ये बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ यात्रियों के लिए अत्यधिक आरामदायक भी होंगी. बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. आरामदायक सीटें और अन्य सुविधाएं यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी.

ये भी पढ़ेंः यूपी रोडवेज में महिला कंडक्टरों की बंपर भर्ती, प्रदेश भर में 15 जुलाई से लगेंगे रोजगार मेले, ड्राइवर भी लिए जाएंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSUP ROADWAYS NEW SERVICEPITRU PAKSHA 2025BANARAS TO GAYA ROADWAYS BUSUP ROADWAYS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.