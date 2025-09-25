ETV Bharat / state

यूपी रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का चुनाव परिणाम घोषित, 12वीं बार निर्विरोध इस प्रत्याशी ने दर्ज की जीत

गिरीश चंद्र मिश्र महामंत्री पद पर जीते, दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए जीएस तिवारी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 7:36 AM IST

लखनऊ: रोडवेज़ कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय प्रतिनिधि चुनाव में एक बार फिर लगातार 12वीं बार गिरीश चंद्र मिश्र को निर्विरोध महामंत्री चुन लिया गया, जबकि गिरिजा शंकर तिवारी को दूसरी बार केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया. प्रांतीय प्रतिनिधि चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए दोनों पदाधिकारियों ने संगठन के सदस्यों का हर समय साथ देने का वादा किया. उनकी हर समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया.


महामंत्री क्या बोले: प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना संगठन के पदाधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है. हम कर्मचारियों को उनका हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे. परिवहन निगम को शिखर पर पहुंचाने के लिए दिन-रात एक करेंगे.


चारबाग बस स्टेशन पर हुए चुनाव: केन्द्रीय प्रबंध समिति की प्रदेश भर में स्थापित 200 से अधिक प्राथमिक इकाईयों व 20 क्षेत्रीय इकाईयों और विशिष्ट इकाई के वार्षिक चुनाव खत्म होने के बाद केन्द्रीय प्रबंध समिति/कार्यकारिणी के लिए बुधवार को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने चारबाग बस स्टेशन पर बैठक की. इसके बाद परिषद के केन्द्रीय/प्रान्तीय पदाधिकारियों का चुनाव घनश्याम यादव (महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ) चुनाव अधिकारी की देख-रेख में सम्पन्न हुआ.


इस मौके पर निगम महासंघ के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र उपस्थित रहे. गिरिजा शंकर तिवारी को दूसरी बार प्रान्तीय अध्यक्ष और गिरीश चन्द्र मिश्र को 12वीं बार प्रान्तीय महामंत्री पद पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया.

कौन कहां से जीता: चुनाव अधिकारी घनश्याम यादव ने बताया कि इस चुनाव में अध्यक्ष व महामंत्री के साथ ही रविन्द्र कुमार, (बरेली) वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अरविन्द कुरील (कानपुर), गुलजार अहमद (गाजियाबाद), महेश कुमार राय (गोरखपुर) व सुरेश चन्द्र पाण्डेय (प्रयागराज) उपाध्यक्ष, संजय कुमार राणा (मेरठ) अपर महामंत्री, चन्द्र हंस (आगरा), सुरेश चन्द्र मिश्र (इटावा), विवेकानन्द सिन्हा (वाराणसी) व सतीश कुमार (निगम मुख्यालय), उपमहामंत्री, बीके शुक्ल (लखनऊ) कोषाध्यक्ष, धर्मेन्द्र सिंह (अयोध्या), संगठन मंत्री और वेदरत्न वर्मा (लखनऊ) प्रचार व सांस्कृतिक मंत्री और 42 सदस्यीय कार्यकारिणी भी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए.

