कानपुर नगर और लखनऊ शहर में अनुबंध पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें; चिन्हित किए गए 10-10 रूट, देखें सूची
नेट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर निजी कंपनियों को संचालन की दी जाएगी जिम्मेदारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 9:43 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 10:01 PM IST
लखनऊ : कानपुर और लखनऊ में निजी संचालकों और संस्थाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. नेट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर निजी कंपनियों को संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके.
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत कानपुर और लखनऊ नगर में 10-10 मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रख-रखाव के लिए टेंडर निकाला गया है. प्रत्येक मार्ग पर न्यूनतम 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अनिवार्य होगा. कोई भी संचालक एक या एक से अधिक मार्गों के लिए टेंडर में हिस्सा ले सकता है. एक ही रूट पर दो बस संचालकों का संचालन मान्य नहीं होगा.
लखनऊ में तय किए गए रूट : लखनऊ में चारबाग–बाराबंकी, कानपुर–एयरपोर्ट, आलमबाग–मोहनलालगंज, चौक–इंदिरानगर, हजरतगंज–मोहान रोड, चारबाग–माल एवेन्यू, चारबाग–दुर्गा मंदिर, हजरतगंज–अमौसी, इटौंजा–मलिहाबाद और चारबाग–काकौरी जैसे प्रमुख मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी.
कानपुर के ये हैं 10 रूट : कानपुर में चुने गए मार्गों में रामादेवी-जाजमऊ, फलजोड़–रूपा, गोविंद नगर–अनवरगंज, कानपुर सेंट्रल स्टेशन–नवीन मार्केट, कानपुर रेलवे स्टेशन–बर्रा वर्ल्ड बैंक, कानपुर रेलवे स्टेशन–किदवई नगर, कानपुर सेंट्रल स्टेशन–रावतपुर, कानपुर शहर–सुजाता नगर और कानपुर शहर–चकेरी जैसे महत्वपूर्ण रूट शामिल हैं.
बस संचालन की प्रमुख विशेषताएं : नगरीय परिवहन निदेशालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि संचालन का क्षेत्र सिर्फ कानपुर नगर और लखनऊ नगर होगा. प्रत्येक शहर में न्यूनतम 10 मार्ग और हर मार्ग पर 10 इलेक्ट्रिक बसें हैं. फेयरबॉक्स कलेक्शन और बस संचालन के सभी राजस्व का अधिकार लाइसेंस शुल्क की शर्त पर होगा. संचालन के लिए डिपो स्थल का आवंटन नगर निगम/सिटी ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण करेगा. चार्जिंग स्टेशन और मीटरिंग की सुविधा भी प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा.
ई-टेंडर प्रक्रिया : टेंडर प्रक्रिया ई-टेंडर के माध्यम से की जाएगी. इसके लिए विस्तृत जानकारी https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है. निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक निर्धारित की गई है.
नवरात्रि में परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल होंगी 200 नई एसी बसें : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में पुरानी एसी बसें कंडम होती जा रहीं हैं. अब परिवहन निगम के बस बेड़े में नवरात्रि पर 200 नई एसी बसें शामिल होंगी. 2×2 सीटर बसों में आरामदायक सुविधाएं होंगी. इन बसों से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करने में काफी सुविधा मिलेगी. 200 एसी बसों के बाद और भी नई बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि सभी बसें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं. इसमें आरामदायक रीक्लाइन सीटें उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ये सभी बसें प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी.
परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश की जनता को यह सौगात दी जा रही है. उन्होंने बताया कि 2022 से उनके कार्यभार ग्रहण करने से लेकर अब तक 5000 से अधिक बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बेड़ा वर्तमान में देश में सबसे बेड़ा बन गया है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ-कानपुर रूट पर चलेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें, चार्चिंग स्टेशन खुलेंगे, जानिए क्या है सीएम योगी का 'स्मार्ट नगर पालिका' प्लान