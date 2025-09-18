ETV Bharat / state

कानपुर नगर और लखनऊ शहर में अनुबंध पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें; चिन्हित किए गए 10-10 रूट, देखें सूची

लखनऊ : कानपुर और लखनऊ में निजी संचालकों और संस्थाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. नेट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर निजी कंपनियों को संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके.

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत कानपुर और लखनऊ नगर में 10-10 मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रख-रखाव के लिए टेंडर निकाला गया है. प्रत्येक मार्ग पर न्यूनतम 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अनिवार्य होगा. कोई भी संचालक एक या एक से अधिक मार्गों के लिए टेंडर में हिस्सा ले सकता है. एक ही रूट पर दो बस संचालकों का संचालन मान्य नहीं होगा.









लखनऊ में तय किए गए रूट : लखनऊ में चारबाग–बाराबंकी, कानपुर–एयरपोर्ट, आलमबाग–मोहनलालगंज, चौक–इंदिरानगर, हजरतगंज–मोहान रोड, चारबाग–माल एवेन्यू, चारबाग–दुर्गा मंदिर, हजरतगंज–अमौसी, इटौंजा–मलिहाबाद और चारबाग–काकौरी जैसे प्रमुख मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी.







कानपुर के ये हैं 10 रूट : कानपुर में चुने गए मार्गों में रामादेवी-जाजमऊ, फलजोड़–रूपा, गोविंद नगर–अनवरगंज, कानपुर सेंट्रल स्टेशन–नवीन मार्केट, कानपुर रेलवे स्टेशन–बर्रा वर्ल्ड बैंक, कानपुर रेलवे स्टेशन–किदवई नगर, कानपुर सेंट्रल स्टेशन–रावतपुर, कानपुर शहर–सुजाता नगर और कानपुर शहर–चकेरी जैसे महत्वपूर्ण रूट शामिल हैं.



बस संचालन की प्रमुख विशेषताएं : नगरीय परिवहन निदेशालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि संचालन का क्षेत्र सिर्फ कानपुर नगर और लखनऊ नगर होगा. प्रत्येक शहर में न्यूनतम 10 मार्ग और हर मार्ग पर 10 इलेक्ट्रिक बसें हैं. फेयरबॉक्स कलेक्शन और बस संचालन के सभी राजस्व का अधिकार लाइसेंस शुल्क की शर्त पर होगा. संचालन के लिए डिपो स्थल का आवंटन नगर निगम/सिटी ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण करेगा. चार्जिंग स्टेशन और मीटरिंग की सुविधा भी प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा.



