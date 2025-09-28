ETV Bharat / state

यूपी रोडवेज की बस और कार की टक्कर में 5 की मौत; लखीमपुर-सीतापुर रोड पर हुई बड़ा हादसा

लखीमपुर खीरी: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में रविवार सुबह सीतापुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. ओयल पुलिस चौकी क्षेत्र के बड़ी नहर मोड़ के पास रोडवेज बस और कार (मारुति वैन) की आमने-सामने की टक्कर हो गई. इसमें एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. राहगीरों ने पुलिस की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

हादसा रविवार सुबह करीब 6 बजे हुआ. पुलिस के अनुसार, कार सीतापुर से लखीमपुर की ओर जा रही थी. जबकि लखनऊ डिपो की रोडवेज बस लखीमपुर से सीतापुर की तरफ जा रही थी. बड़ी नहर मोड़ पर अचानक दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार करीब 10 फीट पीछे घिसट गई और उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

कार चालक पिपरिया निवासी सुनील की मौके पर ही मौत हो गई. उनके अलावा आगे की सीटों पर बैठे दो यात्रियों समेत कुल 4 लोगों ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया. जान गंवाने वालों में एक बच्चा भी शामिल है. बाकी यात्रियों को ग्रामीणों और पुलिस ने किसी तरह बाहर निकाला.

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी रामसागर ने बताया, कार बहुत तेज रफ्तार में थी. जैसे ही मोड़ पर आई, बस से जोरदार टक्कर हुई. आवाज इतनी तेज थी कि हम लोग घर से दौड़कर मौके पर पहुंचे. कई यात्री सीटों के बीच फंसे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया.