यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी
यूपी रेरा की बैठक में लगी मुहर, आवासीय और वाणिज्यिक इकाईयों का संतुलित मिश्रण निवेशकों और खरीदारों दोनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 8:47 PM IST
लखनऊ: दीपावली से पहले नवरात्रि में उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रदेश में 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है. जिससे हजारों नए घर, फ्लैट, दुकानें बनने के साथ ही रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.
आवासीय और कमॉर्शियल का मिश्रणः लखनऊ मुख्यालय में शनिवार को आयोजित उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की 184वीं बैठक अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया. बैठक में 21 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं में 7,035 करोड़ का निवेश होगा. जिनके माध्यम से कुल 10,866 नई रेजिडेंशियल और कमर्शियल इकाइयां बनाई जाएंगी. इन इकाइयों में फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला, प्लॉट्स तथा दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थल शामिल होंगे. आवासीय और वाणिज्यिक इकाईयों का यह संतुलित मिश्रण प्रदेश में निवेशकों और खरीदारों दोनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा.
विकास अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहींः डॉ. संजय भूसरेड्डी ने बताया कि मंजूर की गई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों और उभरते क्षेत्रों में फैली हुई हैं. जहाँ गौतमबुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, लखनऊ, मथुरा, आगरा, बरेली और वाराणसी जैसे पारंपरिक हब लगातार विकास का केंद्र बने हुए हैं, वहीं बाराबंकी जैसे नए जिले अब तेजी से राज्य के रीयल एस्टेट नक्शे पर उभर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह व्यापक भौगोलिक फैलाव दर्शाता है कि रीययल एस्टेट विकास अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है. यह रुझान संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
एक हिस्सा EWS के लिए सुरक्षितः डॉ. संजय भूसरेड्डी ने बताया कि मंजूर की गई इन परियोजनाओं के अंतर्गत बनने वाली 10,866 यूनिट राज्य में आवास आवश्यकताओं कि उपलब्धता को और मज़बूत करेंगी. इनमें प्लॉट्स, प्रीमियम विला, किफायती फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स शामिल हैं. साथ ही, एक हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक इकाइयां और दुकानें स्थानीय व्यवसायों व छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगी.
7,035 करोड़ का निवेशः भूसरेड्डी ने बताया कि इन परियोजनाओं से होने वाला 7,035 करोड़ का निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. निर्माण क्षेत्र के अलावा, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, इलेक्ट्रिकल उपकरण, होम डेकोर और वित्तीय सेवाओं जैसी कई सहायक उद्योगों में भी रोज़गार और व्यापारिक अवसर पैदा होंगे. साथ ही, शहरी ढाँचे, लॉजिस्टिक्स और रिटेल क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा. संजय भूसरेड्डी ने कहा कि 21 परियोजनाओं की मंजूरी और लगभग 11 हज़ार नई इकाइयों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र की मज़बूती को दर्शाती है. करीब 6,900 करोड़ के निवेश से न केवल अलग-अलग आय वर्गों की आवासीय ज़रूरतें पूरी होंगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलेगा.
