यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

लखनऊ: दीपावली से पहले नवरात्रि में उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रदेश में 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है. जिससे हजारों नए घर, फ्लैट, दुकानें बनने के साथ ही रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.

आवासीय और कमॉर्शियल का मिश्रणः लखनऊ मुख्यालय में शनिवार को आयोजित उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की 184वीं बैठक अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया. बैठक में 21 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं में 7,035 करोड़ का निवेश होगा. जिनके माध्यम से कुल 10,866 नई रेजिडेंशियल और कमर्शियल इकाइयां बनाई जाएंगी. इन इकाइयों में फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला, प्लॉट्स तथा दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थल शामिल होंगे. आवासीय और वाणिज्यिक इकाईयों का यह संतुलित मिश्रण प्रदेश में निवेशकों और खरीदारों दोनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा.

विकास अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहींः डॉ. संजय भूसरेड्डी ने बताया कि मंजूर की गई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों और उभरते क्षेत्रों में फैली हुई हैं. जहाँ गौतमबुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, लखनऊ, मथुरा, आगरा, बरेली और वाराणसी जैसे पारंपरिक हब लगातार विकास का केंद्र बने हुए हैं, वहीं बाराबंकी जैसे नए जिले अब तेजी से राज्य के रीयल एस्टेट नक्शे पर उभर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह व्यापक भौगोलिक फैलाव दर्शाता है कि रीययल एस्टेट विकास अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है. यह रुझान संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.