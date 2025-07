ETV Bharat / state

यूपी के इलेक्ट्रॉनिक-लेदर उत्पादों की अमेरिका-यूरोप में धूम; 8 साल में दोगुना हुआ कारोबार - UP RANKS SECOND IN EXPORT BUSINESS

आठ सालों में दो गुना हुआ यूपी का निर्यात कारोबार ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 9, 2025 at 5:34 PM IST 3 Min Read