रामपुर में आजम खान से मिलने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य; सरकार को घेरा, कहा-बदले की भावना से कार्रवाई कर रही भाजपा

मौर्य ने कहा जो भी आजम खान के साथ हुआ वह नहीं होना चाहिए था. यह लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है. बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रस्त भाजपा सरकार ने उनके साथ जो ज़्यादतिया की है वह शर्मनाक है. एक लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय से उनको जमानत मिली है.

वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात-चीत के दौरान कहा कि आजम खान से ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है. औपचारिक भेंट वार्ता के लिए वह यहां आए हैं. उन्होंने कहा आजम प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं कई बार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में उनकी लंबी राजनीतिक पारी रही है.

रामपुर: अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जेल से छूटे आजम खान से मिलने आज रामपुर पहुंचे. वे सीधा सपा नेता आजम खान के आवास पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे मुलाकात की. आजम के जेल से छूटने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की यह उनसे पहली मुलाकात है.

कई मुकदमों के चलते आजम को हुई थी जेल: बता दे सपा नेता आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें कुछ में आजम खान बरी हो गए, कुछ में बेल पर हैं अभी 23 महीनें एक मामले में जिला कारागार सीतापुर में बंद थे. आज आजाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान के घर पहुंचे और उनका हाल जाना उनसे मुलाकात के बाद आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों बाहर निकले और स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा को आड़े हाथों लिया भाजपा पर जमकर बरसे का जो घिनौना खेल भाजपा खेल रही है कल को यह उनके साथ भी हो सकता है.

बीजेपी पर साधा निशाना: स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. आज जो बीज बो रही है, हम समझते हैं. बदले की भावना से कार्रवाई करने का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है. नई परंपरा भाजपा ने जो डाली है इसके शिकार कभी वे भी हो सकते हैं.

आगे उन्होंने कहा, राजनीति विचारधारा की होती है इसमें न कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र. वैचारिक रूप से हम एक दूसरे दलों में रहकर काम करते हैं लेकिन जब हम राजनीतिक मंच से बाहर होते हैं, तो हम सभी एक होते हैं. लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने शत्रुता दिखाई है दुश्मनी निभाई है सरकार ने अपनी गरिमा गिराई है.

