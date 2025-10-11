ETV Bharat / state

रामपुर में आजम खान से मिलने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य; सरकार को घेरा, कहा-बदले की भावना से कार्रवाई कर रही भाजपा

सपा नेता आजम के आवास पर पहुंचे, 2 घंटे तक रहे मौजूद, मीडिया से बोले मौर्य- यह राजनीतिक मुलाकात नहीं.

Photo Credit; ETV Bharat
जेल से छूटे आज़म खान से मिलने रामपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जेल से छूटे आजम खान से मिलने आज रामपुर पहुंचे. वे सीधा सपा नेता आजम खान के आवास पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे मुलाकात की. आजम के जेल से छूटने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की यह उनसे पहली मुलाकात है.

स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्षस, अपनी जनता पार्टी (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात-चीत के दौरान कहा कि आजम खान से ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है. औपचारिक भेंट वार्ता के लिए वह यहां आए हैं. उन्होंने कहा आजम प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं कई बार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में उनकी लंबी राजनीतिक पारी रही है.

मौर्य ने कहा जो भी आजम खान के साथ हुआ वह नहीं होना चाहिए था. यह लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है. बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रस्त भाजपा सरकार ने उनके साथ जो ज़्यादतिया की है वह शर्मनाक है. एक लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय से उनको जमानत मिली है.

कई मुकदमों के चलते आजम को हुई थी जेल: बता दे सपा नेता आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें कुछ में आजम खान बरी हो गए, कुछ में बेल पर हैं अभी 23 महीनें एक मामले में जिला कारागार सीतापुर में बंद थे. आज आजाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान के घर पहुंचे और उनका हाल जाना उनसे मुलाकात के बाद आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों बाहर निकले और स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा को आड़े हाथों लिया भाजपा पर जमकर बरसे का जो घिनौना खेल भाजपा खेल रही है कल को यह उनके साथ भी हो सकता है.

बीजेपी पर साधा निशाना: स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. आज जो बीज बो रही है, हम समझते हैं. बदले की भावना से कार्रवाई करने का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है. नई परंपरा भाजपा ने जो डाली है इसके शिकार कभी वे भी हो सकते हैं.

आगे उन्होंने कहा, राजनीति विचारधारा की होती है इसमें न कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र. वैचारिक रूप से हम एक दूसरे दलों में रहकर काम करते हैं लेकिन जब हम राजनीतिक मंच से बाहर होते हैं, तो हम सभी एक होते हैं. लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने शत्रुता दिखाई है दुश्मनी निभाई है सरकार ने अपनी गरिमा गिराई है.

यह भी पढ़ें : सपा नेता आजम खान को मिली 'आजादी'; 23 महीने बाद जेल से आए बाहर, घर पहुंचने पर हजारों लोगों ने किया स्वागत

For All Latest Updates

TAGGED:

SWAMI PRASAD REACH AZAM KHANS HOMEआजम खान से मिले स्वामी प्रसाद मौर्यSWAMI PRASAD MAURYA REACHED RAMPURRAMPUR LATEST NEWSSWAMI PRASAD MAURYA MEETS AZAM KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.