आजम खान ने क्यों की मायावती की तारीफ, कांशीराम से रिश्ते पर किया ये खुलासा.

बसपा में जाने की खबरों को लेकर आजम खान ने क्या कुछ कहा, जानिए.

आम खान ने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर प्रशंसा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 11:43 AM IST

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बसपा में शामिल होने की सूचनाएं आ रही हैं. इस तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म है तो वहीं आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए इन सभी अटकलों पर विराम लगाया और उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रशंसा की.

उन्होंने कहा वह एक बड़े जन समूह की नायक है और मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं. आगे उन्होंने कहा मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश उनका सम्मान करता है और वह इस सम्मान के लायक भी है और हम उनकी इज्जत और एतराम करते हैं. आजम खान ने कहा कि मीडिया के माध्यम से उनको कोई ऐसी खबर मिली है जिस से उन्हें दुख पहुंचा तो मैं इसके लिए मुझे अफसोस है. आज़म खान ने कहा मेरे काशीराम जी से से बड़े अच्छे ताल्लुक थे. वह मुझसे मिलने सुबह को 4:00 बजे आया करते थे और मुलाकात करके फिर वे चले जाते थे.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से सवाल किया गया कि उनके बसपा में जाने की सूचनाएं उड़ रही है. इस पर आजम खान ने कहा मैं इस बात के लिए अपना थोड़ा दुख व्यक्त करूंगा. उन तक क्या खबर पहुंची यह मैं नहीं जानता क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश उनका बहुत सम्मान करता है. वह इस सम्मान के काबिल भी हैं. वे मुख्यमंत्री रही हो या न रही हो, इससे कोई लेना-देना नहीं लेकिन वह एक बड़े जन समूह की नायक है.

आगे उन्होंने कहा अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे उन्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे इसके लिए अफसोस है. आजम खान ने कहा वह एक बड़ी सियासत हैं और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं. आजम खान ने कहा उनका ताल्लुक काशीराम से ज्यादा रहा है ये बात शायद किसी को नहीं पता है, काशीराम सुबह 4 बजे उनके यहां जाते थे. उन्हें मालूम था कि आजम फजर की नमाज पढ़ते हैं इसलिए वे उसी वक्त आते थे फिर आधा एक घंटा दोनों बात करते फिर काशीराम घर चले जाते थे.



वहीं आजम खान ने कहा अगर मुझे मिलना होगा मिलने के लिए जरूरी नहीं होता के हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से ही मिले हमारी कुछ इंसानी ज़रूरतें भी हो सकती है. उसके लिए तो हम कभी भी मिल सकते हैं मैं मायावती का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती.

