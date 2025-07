ETV Bharat / state

यूपी में भीषण बारिश से बांध लबालब, झांसी-ललितपुर में खोले गए सभी गेट, आज 14 जिलों में बारिश का अलर्ट

ललितपुर में भीषण बारिश से बांध लबालब. ( etv bharat )

लखनऊ/ललितपुरः यूपी में भीषण बारिश का दौर जारी है. शनिवार को भीषण बारिश के चलते झांसी-ललितपुर का डैम लबालब हो गया. इस वजह से डैम के सभी गेट खोलने पड़े. वहीं, बीते 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में भीषण बारिश हुई. मौसम विभाग की मानें तो आज 14 जिलों में भीषण बारिश की संभावना है.

झांसी में बांध के सभी गेट खोल गएः झांसी में शुक्रवार और शनिवार को हुई झमाझम बारिश ने बांधों का जलस्तर बढ़ा दिया है. इससे कई बांधों से देर रात तक अलग-अलग समय पर पानी छोड़ा जाता रहा. जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड में हो रही भारी बारिश के दृष्टिगत बांध से पानी रिलीज किया जा रहा है, जिस कारण जनपद के कई गांव प्रभावित होने की सम्भावना है. इस स्थिति में नदी के किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. जन सुविधा केन्द्र में बने कण्ट्रोल रूम के फोन नम्बर 0510-2371100, 2371199 पर तत्काल सूचना दी जा सकती है. सिंचाई विभाग के अनुसार माताटीला बांध 60 प्रतिशत से अधिक भर गया है. वहीं, पहूज बांध के चार गेट खोलकर 4,400 क्यूसिक, पारीछा बांध से 94 हजार क्यूसिक, ढुकुंवा बांध से 9,506 क्यूसिक, कुरार बांध के 3 गेट से 1,554 क्यूसिक, पहाड़ी बांध से 1.17 लाख क्यूसिक पानी छोड़ना पड़ा. यहां के 11 नम्बर गेट से जल निकासी की गयी. वहीं, झांसी के गुरसराय बामौर ब्लॉक के ग्राम सुटटा के खेतों में बनी बगिया की रखवाली कर रहे मां-बेटे बाढ़ के पानी में फंस गए. दोनों जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए. पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रात 12:30 बजे उन्हें सकुशल बाहर निकलवाया.





ललितपुर में भीषण बारिश से आई बाढ़. (etv bharat) लगातार बारिश होने से तहसील मुख्यालय और पड़ोसी ग्राम रनगांव को सीमा पर बहने वाले नाले में उफान आ गया जिसके चलते नाले का पानी निचले इलाकों के कई घरों में भर गया. वहीं, अचानक पानी छोड़े जाने से किसानों की काफी फसल भी बर्बाद हो गई. ललितपुर में बारिश से जर्जर घर गिर रहे. (etv bharat)





इन जिलों में आज भारी वर्षा की संभावनाः सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास. मानसून मीटर. (etv bharat gfx) कहां कितनी बारिश. (etv bharat gfx) इन जिलों में आज बिजली गिरने की संभावनाः बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास.





लखनऊ में भी हुई बारिशः राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो रुक-रुक कर दिन में कई बार होता रहा. वहीं, रात के समय में भी भारी बारिश हुई. इस दौरान लखनऊ के कई इलाकों में जल भराव हो गया. वहीं, बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई तथा एक युवक के पानी में बहने की सूचना है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को भी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.





मौसम वैज्ञानिक क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने की वजह से आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश कई इलाकों में भारी व कुछ इलाकों में हल्की बारिश जारी रहेगी. इन पांच दिनों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है.

