ETV Bharat / state

रायबरेली के सरकारी स्कूल में बच्चे को क्लासरूम में लॉक कर चला गया स्टाफ, 4 घंटे तक रोता रहा, बीएसए ने बैठाई जांच

सरकारी स्कूल में बच्चे को बंद करके चले गए स्टाफ ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 7, 2025 at 11:48 AM IST | Updated : October 7, 2025 at 12:14 PM IST 2 Min Read

रायबरेली: रायबरेली के एक प्राइमरी स्कूल में छात्र को किसी ने बिना क्लासरूम चेक किए बंद कर ताला लगा दिया और घर चला गया. 4 घंटे तक क्लासरूम में बंद बच्चा रोता रहा. मामले में शिक्षकों और पूरे स्टाफ पर कार्रवाई होने की संभावना है. जानकारी के मुताबिक ​रायबरेली के भदोखर क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय, मोहम्मदपुर कुचरिया (कंपोजिट विद्यालय) में सोमवार को स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा में एक छात्र को बंद करके ताला लगा दिया. कक्षा 4 का छात्र संजीत पढ़ाई के दौरान ही क्लास में सो गया था. छुट्टी होने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूरा स्कूल बंद कर दिया गया. आंख खुलने पर संजीत ने खुद को कमरे में बंद पाया. उसने खिड़की तोड़ने और दरवाजा पीटने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा. छात्र करीब 4 घंटे तक भूखा-प्यासा कमरे के अंदर रोता रहा.

Last Updated : October 7, 2025 at 12:14 PM IST