रायबरेली के सरकारी स्कूल में बच्चे को क्लासरूम में लॉक कर चला गया स्टाफ, 4 घंटे तक रोता रहा, बीएसए ने बैठाई जांच
रायबरेली के भदोखर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय का मामला, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई.
रायबरेली: रायबरेली के एक प्राइमरी स्कूल में छात्र को किसी ने बिना क्लासरूम चेक किए बंद कर ताला लगा दिया और घर चला गया. 4 घंटे तक क्लासरूम में बंद बच्चा रोता रहा. मामले में शिक्षकों और पूरे स्टाफ पर कार्रवाई होने की संभावना है.
जानकारी के मुताबिक रायबरेली के भदोखर क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय, मोहम्मदपुर कुचरिया (कंपोजिट विद्यालय) में सोमवार को स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा में एक छात्र को बंद करके ताला लगा दिया. कक्षा 4 का छात्र संजीत पढ़ाई के दौरान ही क्लास में सो गया था. छुट्टी होने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूरा स्कूल बंद कर दिया गया.
आंख खुलने पर संजीत ने खुद को कमरे में बंद पाया. उसने खिड़की तोड़ने और दरवाजा पीटने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा. छात्र करीब 4 घंटे तक भूखा-प्यासा कमरे के अंदर रोता रहा.
जब शाम तक संजीत घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. शाम को जब वे स्कूल पहुंचे, तो उन्हें कक्षा के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. इस पर ग्रामीण एकत्र हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस को बुलाया गया, जिन्होंने स्कूल का ताला खुलवाकर बच्चे को बाहर निकाला. रात करीब 7 बजे बच्चे को बाहर निकाला गया.
वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने राही के खंड शिक्षा अधिकारी बृजलाल से पूरे घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट मांगी है. बीएसए ने कहा कि ताला किसने बंद किया, इसकी जांच कराई जा रही है. दोषी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. वहीं, संजीत के परिजनों ने इस घोर लापरवाही के खिलाफ भदोखर थाने में लिखित तहरीर भी दी है.
