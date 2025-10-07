ETV Bharat / state

रायबरेली के सरकारी स्कूल में बच्चे को क्लासरूम में लॉक कर चला गया स्टाफ, 4 घंटे तक रोता रहा, बीएसए ने बैठाई जांच

रायबरेली के भदोखर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय का मामला, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई.

Photo Credit; ETV Bharat
सरकारी स्कूल में बच्चे को बंद करके चले गए स्टाफ (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 11:48 AM IST

Updated : October 7, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: रायबरेली के एक प्राइमरी स्कूल में छात्र को किसी ने बिना क्लासरूम चेक किए बंद कर ताला लगा दिया और घर चला गया. 4 घंटे तक क्लासरूम में बंद बच्चा रोता रहा. मामले में शिक्षकों और पूरे स्टाफ पर कार्रवाई होने की संभावना है.

जानकारी के मुताबिक ​रायबरेली के भदोखर क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय, मोहम्मदपुर कुचरिया (कंपोजिट विद्यालय) में सोमवार को स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा में एक छात्र को बंद करके ताला लगा दिया. कक्षा 4 का छात्र संजीत पढ़ाई के दौरान ही क्लास में सो गया था. छुट्टी होने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूरा स्कूल बंद कर दिया गया.

आंख खुलने पर संजीत ने खुद को कमरे में बंद पाया. उसने खिड़की तोड़ने और दरवाजा पीटने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा. छात्र करीब 4 घंटे तक भूखा-प्यासा कमरे के अंदर रोता रहा.

जब शाम तक संजीत घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. शाम को जब वे स्कूल पहुंचे, तो उन्हें कक्षा के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. इस पर ग्रामीण एकत्र हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. ​सूचना मिलने पर पुलिस को बुलाया गया, जिन्होंने स्कूल का ताला खुलवाकर बच्चे को बाहर निकाला. रात करीब 7 बजे बच्चे को बाहर निकाला गया.

वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने राही के खंड शिक्षा अधिकारी बृजलाल से पूरे घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट मांगी है. बीएसए ने कहा कि ताला किसने बंद किया, इसकी जांच कराई जा रही है. दोषी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. वहीं, संजीत के परिजनों ने इस घोर लापरवाही के खिलाफ भदोखर थाने में लिखित तहरीर भी दी है.

यह भी पढ़ें : यूपी में IAS के तबादलों पर रोक; चुनाव आयोग का सख्त आदेश, लिखा- 'बिना अनुमति अधिकारी नहीं होंगे इधर से उधर'

Last Updated : October 7, 2025 at 12:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAEBARELI NEWSSTUDENT LOCKED IN CLASSROOMरायबरेली न्यूज टुडेRAEBARELI SCHOOL NEWSRAEBARELI STUDENT LOCK IN CLASSROOM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.