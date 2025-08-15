ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा रायबरेली, 9 लोग घायल - RAE BARELI HARCHANDPUR FIRING

दो व्यापारियों की रंजिश में भड़की हिंसा, लाइसेंसी और अवैध हथियारों से हुई जमकर फायरिंग.

रायबरेली के बीच बाजार हुई फायरिंग में 9 लोग घायल (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 6:19 PM IST

3 Min Read

रायबरेली : आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जहां पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक सनसनीखेज घटना ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया. हरचंदपुर के रघुवीरगंज बाजार में दुकान को लेकर 2 पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद, हिंसक झड़प में बदल गया. दोपहर में अशोक पक्ष और सुधीर पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई. इस गोलीबारी में बाजार में खरीदारी करने आए लोग और राहगीर भी चपेट में आ गए. घटना में 9 लोग घायल हो गए.

मामला हरचंदपुर थाना इलाके के मुख्य कस्बे का है. अशोक और सुधीर सिंह आपस में बिजनेस पार्टनर हैं. दोनों दुकानें बनाकर बेचने का काम करते हैं. कुछ दिन पहले हरचंदपुर में एक दुकान बेचे जाने के बाद हिसाब न मिलने पर दोनों लोग आमने-सामने आ गए थे. इस दौरान सुधीर सिंह पक्ष ने अशोक और साथियों पर फायरिंग कर दी थी. सीओ महाराजगंज प्रदीप कुमार व थानाध्यक्ष हरचंदपुर ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच किया. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

घायलों में कंडोरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद इजहार, बाजार निवासी आशुतोष, सुरेश पाल और सरफराज शामिल हैं. इन्हें तत्काल सीएचसी ले जाया गया, जहां से इजहार और आशुतोष को गंभीर हालत के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया. इसके अलावा, कस्बे के मयंक, धीरेन्द्र सिंह राणा, अजीत सिंह, अशोक सिंह, कंडोरा के आनंद लोधी, सोनू और अडोबर के राजेंद्र कुमार को सीधे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. सूचना मिलते ही एएसपी संजीव कुमार सिन्हा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

वहीं फायरिंग में घायल हुए धीरेंद्र सिंह राणा कंडोरा निवासी का कहना है कि, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. उस प्रॉपर्टी पर हमने दुकान बनाई थी. दूसरा पक्ष आज ताला तोड़ने आया, जैसे ही हम लोग पहुंचे, उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. उनके पास लाइसेंसी व गैर लाइसेंस की गन भी थी. जिससे इन लोगों ने फायरिंग करके बहुत से लोगों को घायल कर दिया. इनमें नरेंद्र सिंह भंडारी के बेटे प्रसाद सिंह भोले, जितेंद्र सिंह जीतू और एक अन्य व्यक्ति भी था. जिसने यह हमला किया. हमारे 7-8 लोग घायल हो गए थे. अन्य कुछ लोग भी घायल हुए हैं.

एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद दुकान को लेकर हुआ था. मामले की जांच की जा रही है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है. तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा. फायरिंग में 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है.

