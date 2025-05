ETV Bharat / state

गर्मियों की छुट्टी में घूमने मामा के घर आए 12 साल के भांजे की दीवार गिरने से मौत, मामा के साथ गया था शटरिंग लगाने - CHILD DIED DUE TO WALL COLLAPSE

भांजा आया मामा के घर छुट्टी मनाने लेकिन घर में हो गया मातम ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : जनपद के गदागंज क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. निर्माणाधीन मकान की शटरिंग लगाते समय अचानक से दीवार गिर गई. जिसके चपेट में आकर 12 साल के बच्चे की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, लालगंज का रहने वाला शैलेष उर्फ कृष्णा (12) इन दिनों अपनी नानी के घर धमधमा गांव में गर्मी की छुट्टी में घूमने आया था. शैलेश अपने मामा सोनू के साथ सुरेश के निर्माणाधीन मकान की छत पर शटरिंग लगाने गया था. इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और शैलेश नीचे दब गया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया. घायल किशोर को तुरंत सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने बताया कि शैलेश अपने मामा के यहां गर्मियों की छुट्टी में घूमने आया हुआ था. आज सुबह वह अपने मामा के साथ कस्बे के पड़ोस में निर्माणधीन भवन में शटरिंग लगाने के लिए गया हुआ था. इस दौरान भवन की दीवार कमजोर होने के कारण अचानक गिर गई. उसी के साथ शैलेश भी उसमें दब गया. जिस कारण उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पास पड़ोस के लोगों ने तत्काल ईटों का मलबा हटाते हुए शैलेश के शव को बाहर निकाला. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. थाना प्रभारी भालेन्दु गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. विधिक कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें : तुझे देख लेंगे... मुरादाबाद नगर आयुक्त को घर में घुसकर 3 युवकों ने दी धमकी, मचाया हुड़दंग

