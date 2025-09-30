ETV Bharat / state

UPPSC Admit Card 2025; पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 12 अक्टूबर को दो सत्रों में होगी परीक्षा, इन बातों का रखें विशेष ध्यान

प्रदेश के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा, 626387 उम्मीदवार होंगे शामिल.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:43 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 9:15 PM IST

Choose ETV Bharat

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

1435 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा : यह परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रदेश के 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 626387 उम्मीदवार शामिल होंगे. इस बार पीसीएस में लगभग 1000 पद हैं. दोनों ही परीक्षाएं 12 अक्टूबर रविवार को प्रदेश के 75 जिलों के विभिन्न केंद्रों पर दो पाली में आयोजित होंगी. पहले सत्र की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा दूसरे सत्र का एग्जाम अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच होगा.

45 मिनट पहले बंद किया जाएगा प्रवेश : लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से एक घंटा 30 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर दो फोटो और आईडीप्रूफ की मूल और छायाप्रति लेकर उपस्थित होना होगा.

नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : आयोग ने चेतावनी दी है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नोट्स या कागज ले जाना सख्त मना है. नियम का उल्लंघन करने पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र लीक करना या लीक करने के लिए षड्यंत्र रचना अपराध की श्रेणी में आते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ एक करोड़ तक जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा दोनों हो सकती है.

Last Updated : September 30, 2025 at 9:15 PM IST

UP PCS ADMIT CARD 2025UP PUBLIC SERVICE COMMISSIONPRAYAGRAJ NEWSपीसीएस प्रारंभिक परीक्षाPRAYAGRAJ NEWS

