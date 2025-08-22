ETV Bharat / state

सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वृतिका ने शुरू किया स्टार्टअप, संगम की मिट्टी-गोबर से बना रहीं गणेश, 360 महिलाओं को दिया रोजगार - GANESH CHATURTHI 2025

अब तक 1 हजार से अधिक मूर्तियों को किया तैयार, कई और भी उत्पाद बना रहीं महिलाएं

देशी गाय के गोबर और संगम की मिट्टी से बनीं 1000 इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 5:03 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 5:38 PM IST

5 Min Read

प्रयागराज : संगम नगरी हमेशा से धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रही है. लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां एक अनोखी पहल हो रही है. तुलारामबाग की रहने वाली स्वयं सहायता समूह की हेड वृतिका द्विवेदी के अंडर 360 महिलाएं हैं, जिनमे से 36 महिलाएं ईको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बना रहीं है. इन्होंने अब तक 1000 से अधिक गणेश जी की प्रतिमाएं तैयार की हैं. ये प्रतिमाएं खास हैं, क्योंकि इनमें न तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का प्रयोग है और न ही जहरीले केमिकल रंग का. इन्हें देशी गाय के गोबर और संगम की पवित्र मिट्टी से तैयार किया गया है. महिलाओं का कहना है कि इस तरह बनीं मूर्तियों में न केवल धार्मिक आस्था की पवित्रता बनी रहती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होती हैं.

प्रयागराज की महिलाएं आत्मनिर्भरता-पर्यावरण संरक्षण की मिसाल (Video Credit; ETV Bharat)

मोदी जी से मिली प्रेरणा : वृतिका द्विवेदी (एमए, बीएड) का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. 2014 में एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर चयनित हुई थीं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में अटक जाने से उनका सपना अधूरा रह गया. वृतिका का कहना है कि परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उनके जीवन का निर्णायक क्षण था. स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने उन्हें प्रभावित किया. उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे खुद भी आत्मनिर्भर बनेंगी और अन्य महिलाओं को भी इस दिशा में प्रेरित करेंगी.

गोबर-मिट्टी से बने गणेश जी की मूर्ति (Photo Credit; ETV Bharat)

वृतिका कहती हैं कि अगर कोर्ट केस की वजह से मेरी नौकरी लगी होती, तो शायद मैं आज सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देने की स्थिति में न होती. कभी-कभी कठिनाइयां ही जीवन को असली राह दिखाती हैं.वृतिका कहती हैं कि इन उत्पादों को भगवान के लिए सेवा भाव से बनाते हैं, पैसा कमाना हमारा पहला उद्देश्य नहीं है. हमारी प्राथमिकता है कि महिलाओं को रोजगार मिले और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचे.

गोबर-मिट्टी से बने गणपति बप्पा (Photo Credit; ETV Bharat)

गोबर से बनाए 25 से अधिक प्रोडक्ट : वृतिका और उनकी टीम ने गोबर से अब तक 25 से अधिक प्रकार के उत्पाद तैयार किए हैं. इनमें पूजा में काम आने वाले धूपबत्ती-अगरबत्ती, पान के पत्तों पर बने हनुमान जी, डिजाइनर दिया, शुभ-लाभ के चिन्ह, बंधन द्वार, गमले, पाउच और बैग शामिल हैं. इन उत्पादों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सस्ते, टिकाऊ और पूरी तरह प्राकृतिक हैं. वहीं धूपबत्ती-अगरबत्ती जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है.

गोबर-मिट्टी से बने शुभ-लाभ (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाओं की आत्मनिर्भरता का रास्ता : वृतिका ने बताया कि पहले जो महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद थीं, आज वे स्वरोजगार से अपने परिवार को संभाल रही हैं. महिलाओं को यहां मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ₹100 प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं और जब महिलाएं ट्रेंड हो जाती हैं तो उन्हें योग्यता के अनुसार 5000 से ₹8000 तक मासिक वेतन दिया जाता है. समूह में शामिल अल्लापुर की अनुराधा त्रिपाठी ने बताया कि पहले वह हाउसवाइफ थी और आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही थी. लेकिन जब से समूह से जुड़ी उनकी जिंदगी बदल गई. अब अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च खुद उठाती हैं.

गोबर-मिट्टी से बने गणेश की मूर्ति (Photo Credit; ETV Bharat)

मुस्लिम महिलाएं भी टीम में : इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें धर्म और जाति की दीवारें टूट चुकी हैं. कई मुस्लिम महिलाएं इस समूह से जुड़कर मार्केटिंग टीम का हिस्सा बनी हैं. वे शहर और गांवों में जाकर प्रतिमाएं और अन्य उत्पाद बेचती हैं. इससे न सिर्फ उत्पादों की बिक्री बढ़ रही है, बल्कि सामाजिक एकता का भी संदेश जा रहा है.


संगम जोन में दुकान : वृतिका ने बताया कि मेला प्राधिकरण ने महिला समूह को संगम जोन पर दुकान एलाट की है. यहां उनकी बनाई मूर्तियां और उत्पाद बड़ी संख्या में बिक रहे हैं. श्रद्धालु खुद आगे बढ़कर इन्हें खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये प्रतिमाएं न केवल धार्मिक रूप से पवित्र हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं और मार्केट में अन्य मूर्तियों से सस्ती भी हैं. यहां पर ₹50 से ₹1500 तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं. गणेश चतुर्थी से पहले ही मूर्तियों की इतनी मांग हो गई है कि समूह अब अतिरिक्त महिलाओं को जोड़कर उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है. उन्होंने बताया कि उनकी टीम द्वारा बनाई गई मूर्तियों को गमले, बाल्टी या तालाब में आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है. धीरे-धीरे यह मिट्टी में मिलकर दोबारा प्रकृति का हिस्सा बन जाती हैं. इस प्रक्रिया में पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती.

