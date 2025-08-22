प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) एक बार फिर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. सितंबर में तीसरी बड़ी भर्ती की घोषणा की तैयारी जोरों पर है, जिसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती शामिल है. एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती के बाद यह नई भर्ती युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होने वाली इस भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी करने वाला है.

उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को 28 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है. इसमें पहले चरण में 562 और दूसरे चरण में 691 पदों पर भर्ती शामिल हैं. यह भर्ती लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी. अंतिम चयन में लिखित परीक्षा के अंक 75 फीसदी और इंटरव्यू के अंक 25 फीसदी शामिल किए जाएंगे.



पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर होती थी. स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ छंटनी के लिए कराया जाता था लेकिन पहली बार इसमें लिखित परीक्षा को निर्णायक बनाया गया है. विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया की रूपरेखा और स्पष्ट होगी.



आयोग ने हाल ही में दो बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी किए थे. 28 जुलाई को 7466 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और 12 अगस्त को प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था. अब सितंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने जा रही है. कई वर्षों बाद इतने बड़े पैमाने पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियां होने जा रही हैं. अनुमान है कि इस भर्ती में लाखों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे.



इसी बीच आयोग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश आयुष (आयुर्वेद) विभाग के तहत राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/चिकित्सालयों में प्रोफेसर शल्य तंत्र के तीन पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम घोषित कर दिया. चयनितों में उमेश चंद्र शर्मा, योगेश कुमार मिश्र और अजय कुमार शर्मा शामिल हैं. इस भर्ती के लिए 13 आवेदन आए थे, जिनमें से 11 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और 6 लोगों ने इंटरव्यू दिया था.





