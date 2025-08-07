प्रयागराज : कड़ी मेहनत, हौसले और जुनून से सपने कैसे पूरे होते हैं, ये उत्तर प्रदेश की शिप्रा गिरी ने साबित किया है. बचपन में भाईयों के साथ लकड़ी के पटरे से क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज भारत की महिला क्रिकेट टीम की दहलीज पर खड़ी हैं.

विराट कोहली को आदर्श और हरमनप्रीत को आदर्श मानने वाली शिप्रा का सफर आसान तो नहीं था लेकिन, तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने सपनों की उड़ान भरी. आइए जानते हैं ईटीवी भारत से बातचीत में शिप्रा के सपने की जीत के पीछे छिपे संघर्ष की कहानी...

बचपन में डंडे से की बल्लेबाजी: ईटीवी भारत से बातचीत में शिप्रा ने बताया कि मेरे लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जिंदगी है. मैंने पढ़ाई छोड़ी, लेकिन अब मुझे अपने फैसले पर गर्व है. मेरा सपना टीम इंडिया की जर्सी पहनना है. शिप्रा बताती हैं कि जब वह कक्षा 3 में थीं, तब बलिया अपने गांव में भाइयों के साथ डंडे से क्रिकेट खेला करती थीं.

बाबा के उत्साहवर्धन ने बढ़ाया हौसला: शिप्रा बताती हैं, एक दिन उनके बाबा कल्पनाथ गिरी के छोटे भाई सुमेद गिरी ने खेलते हुए देखा... मेरा भाई बाल डाल रहा था, मैं डंडे से हिट कर रही थी. खेलकर जब बाबा के पास गई, तो उन्होंने कहा शाबाश! बेटी एक दिन तू देश के लिए खेलेगी.

क्रिकेट शिप्रा को मिली शाबाशी, परिजनों को मिले ताने: इसके बाद बाबा ने उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए प्रयागराज भेज दिया. जब यहां से क्रिकेट का सफर शुरू हुआ, तो लोग घर वालों को ताने मारना शुरू कर दिए थे. बेटी को कहां भेज दिया?. जमाना ठीक नहीं. लड़की जात है…वगैरह वगैरह, पर मेरे माता–पिता ने एक न सुनी. बीच में खेल में पढ़ाई छूट गई उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं शिप्रा: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले एक दिवसीय महिला विश्वकप के लिए घोषित भारतीय कैंप में चयनित प्रयागराज की युवा क्रिकेटर शिप्रा गिरि, विकेटकीपर और धाकड़ बल्लेबाज हैं.

स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट अकादमी से खेलने वाली शिप्रा के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा अवसर है. महिला विश्वकप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा. इसमें चार बार 13 गेंदों में लक्ष्य पूरा करने वाली शिप्रा का नाम देश की शीर्ष 2 महिला विकेटकीपरों में भी शामिल किया गया है.

जन्म स्थान बलिया, कर्मभूमि प्रयागराज: शिप्रा का जन्म 30 जून 2002 को बलिया जिले के नगरा थाना खैरा निस्फी गांव में हुआ. शिप्रा ने बताया कि शुरुआती पढ़ाई बलिया के जेडी पब्लिक स्कूल में हुई. यहां वह कक्षा 3 तक पढ़ीं. इसके बाद उन्हें प्रयागराज पढ़ने और क्रिकेट की कोचिंग के लिए भेज दिया गया.

यहां एडमीशन इविंग क्रिश्चकयन कॉलेज (ECC) में हो गया. क्रिकेट की असली यात्रा की शुरुआत 2015 में तब हुई, जब फेसबुक पर प्रयागराज के क्रिकेट कोच अजय यादव से संपर्क किया. उसके बाद काटजू गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी में गली क्रिकेट से निकलकर खेल की बारीकियां सीखने लगीं. कोच अजय यादव ने मुझे ताराशा, क्रिकेट की बारीकियां सिखाईं.

विराट कोहली हैं आदर्श: शिप्रा ने बताया कि विराट कोहली उनके आदर्श हैं. महिला क्रिकेट टीम में हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना उनकी फेवरेट खिलाड़ी हैं. वह हरमनप्रीत जैसी परफार्मेंस करना चाहती हैं. कोहली की तरह खिलाड़ी बनना चाहती हैं जो कठिन वक्त में टीम के साथ खड़ा हो और मैच जीताऊ पारी खेले.

क्या कहते हैं कोच : कोच अजय यादव ने बताया कि स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट अकादमी के मैच में जब शिप्रा ने पहले ही दिन शतक जड़ा दिया, तो मुझे लगा कि यह बेटी एक दिन देश का नाम जरूर रोशन करेगी.

कॉलोनी में बनाया नेट, पढ़ाई छोड़ी: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत पिता राम दुलार गिरि ने बताया कि लाॅकडाउन के समय जब प्रैक्टिस रुक गई, तो खुल्दाबाद कोतवाली की कॉलोनी में ही पिच और नेट बनवाया. खेल के जुनून और व्यस्तताओं के कारण पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी.

लोगों ने ताने मारने शुरू किए कि लड़की है पढ़ाई भी छुड़वा दी, क्या करेगी? बिना किसी की परवाह किए शिप्रा ने केवल अपने खेल पर ध्यान दिया. मां रीता गिरि आज भी उस दिन को याद कर भावुक हो जाती हैं. कहती हैं कि बचपन में वह पटरे से खेलती थी, आज इंडिया की जर्सी के करीब है.

बचपन की जिद बनीं बड़ी उपलब्धि: खुल्दाबाद की गलियों से शुरू हुई यात्रा में शिप्रा ने स्कूली क्रिकेट से लेकर बोर्ड ट्रॉफी, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर टीम तक हर स्तर पर उम्दा प्रदर्शन किया. अजीत मेमोरियल ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश को जीत दिलाई. अपनी फिटनेस और विस्फोटक पारियों से उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है. अब एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम में कैंप कर रही हैं.

रेलवे में हेड क्लर्क है शिप्रा: मां रीता गिरि ने बताया कि वह अभी इंडिया A टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे से 1 अगस्त को लौटकर आई है. 3 अगस्त को एक दिवसीय महिला क्रिकेट वर्ल्डकप की कैंप टीम में चयनित होकर गई है. वर्तमान में शिप्रा खेल कोटे से रेलवे में हेड क्लर्क के तौर पर कार्यरत है.

घरवालों की आंखों में गर्व: मां रीता गिरि, पिता रामदुलारे, भाई शुभम और बहन सिमरन सबकी आंखों में एक ही भाव है, गर्व. भाई शुभम का कहना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ डंडे से खेलने वाली शिप्रा इतनी ऊंची उड़ान भरेगी. आज उसका संघर्ष रंग लाया है. हम सभी का सपना है कि वह देश के लिए खेले और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर लाए.

वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या है शेड्यूल: 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सभी मैच भारत और श्रीलंका के पांच शहरों बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और कोलंबो में खेले जाएंगे. मुकाबले 30 सितंबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेंगे. सेमीफाइनल और फाइनल के मैच बेंगलुरु या फिर कोलंबो में खेले जा सकते हैं.

टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं 8 टीमों में से टाॅप पर रहने वाली 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी और फिर दो फाइनल में खिताब के लिए भिड़ेंगी. यानी यह प्रतियोगिता सिंगल राउंड राॅबिन बेस पर खेली जाएगी. लीग मैचों में हर टीम बाकी की 7 टीमों से एक-एक मैच खेलेगी.

प्रतियोगिता संबंधी यह सारी जानकारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. मुख्य मुकाबलों से पहले 24 सितंबर से अभ्यास मैच भी खेले जाएंगे.

वर्ल्ड कप में कौन-कौन से देश: क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल हासिल करने के लिए जो 8 टीमें मैदान पर जोर आजमाइश करेंगी, उनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका शामिल हैं. ऑस्टेलिया वर्तमान में 2022 के महिला विश्व कप की विजेता टीम है. भारतीय टीम अपना पहला मैच 30 सितंबर को होस्ट श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में खेलेगी.

जानिए भारत कितनी बार जीता महिला क्रिकेट विश्व कप: पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में दो बार (1983, 2011) विजेता रहे भारत को, वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में खाता खोलना बाकी है. आईसीसी 1973 से महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करा रहा है, लेकिन इंडिया अब तक एक बार भी चैंपियन नहीं बन पाया.

इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया अब तक 7 बार विजेता रहा, जबकि इंग्लैंड 4 बार चैंपियन बना. एक बार साल 2000 में न्यूजीलैंड को सफलता मिली थी. भारत अब तक सिर्फ दो बार (2005, 2017) इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंच सका है.

