प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा: गया से पिंडदान कर लौट रहे कानपुर के 4 लोगों की ट्रक से कुचलकर मौत; 4 घायल

कार से वाराणसी से कानपुर जा रहे थे 8 लोग, गाड़ी खराब होने पर 4 लोग बाहर सड़क पर चादर बिछाकर और 4 गाड़ी में सोए थे.

प्रयागराज में, कानपुर के 4 लोगों को ट्रक ने कुचला मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: जिले में सोमवार की भोर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. ट्रक ने खराब बोलेरो के आगे सड़क पर ही सो रहे आठ लोगों को रौंद दिया, जिसमें चारों की मौके पर मौत हो गई. जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

गया से पिंडदान कर लौट रहे थे 8 लोग: डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अलग-अलग परिवार के 8 लोग बोलेरो में वाराणसी से कानपुर जा रहे थे. सभी गया में पिंडदान करने के बाद घर लौट रहे थे. देर रात उनकी बोलेरो सोरांव थानाक्षेत्र में बिगहियां पुल के पास खराब हो गई. आस-पास उन्हाेंने मैकेनिक ढूंढना शुरू किया पर कोई नहीं मिला. ऐसे में रात में गाड़ी बन नहीं सकी. परिवार के लोग सड़क किनारे बोलेरो खड़ी कर उसके आगे ही चादर बिछाकर सो गए. बोलेरो की लाइट जलाकर छोड़ दिया. 4 लोग बोलेरो के अंदर सोए हुए थे.

सोमवार तड़के 4 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखचे उड़ गए. ट्रक सभी को कुचलता हुआ निकल गया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए. आस-पास आते लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सोरांव पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

डीसीपी सिटी, अभिषेक भारती ने बताया कि कानपुर पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी दे दी गई है. हादसे का शिकार हुआ परिवार गया में पिंडदान करके लौट रहा था. मरने वालों में सुरेश सैनी (50), सुरेश बाजपेई (55) और उनकी पत्नी तारा बाजपेई (50), राम सागर (65) शामिल हैं. सभी कानपुर के थाना मूसानगर के गुलौली के रहने वाले थे.

वहीं घायलों में ममता देवी (55), प्रेमा देवी और कोमल देवी शामिल हैं. तीनों को तुरंत सोरांव सीएचसी ले जाया गया, फिर प्राथमिक उपचार के बाद स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है.


PRAYAGRAJ ROAD ACCIDENT4 KILLED 4 INJURED IN ACCIDENTKANPUR FAMILY PIND DAAN ACCIDENTPRAYAGRAJ ACCIDENT NEWS

