ETV Bharat / state

प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा: गया से पिंडदान कर लौट रहे कानपुर के 4 लोगों की ट्रक से कुचलकर मौत; 4 घायल

प्रयागराज: जिले में सोमवार की भोर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. ट्रक ने खराब बोलेरो के आगे सड़क पर ही सो रहे आठ लोगों को रौंद दिया, जिसमें चारों की मौके पर मौत हो गई. जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

गया से पिंडदान कर लौट रहे थे 8 लोग: डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अलग-अलग परिवार के 8 लोग बोलेरो में वाराणसी से कानपुर जा रहे थे. सभी गया में पिंडदान करने के बाद घर लौट रहे थे. देर रात उनकी बोलेरो सोरांव थानाक्षेत्र में बिगहियां पुल के पास खराब हो गई. आस-पास उन्हाेंने मैकेनिक ढूंढना शुरू किया पर कोई नहीं मिला. ऐसे में रात में गाड़ी बन नहीं सकी. परिवार के लोग सड़क किनारे बोलेरो खड़ी कर उसके आगे ही चादर बिछाकर सो गए. बोलेरो की लाइट जलाकर छोड़ दिया. 4 लोग बोलेरो के अंदर सोए हुए थे.

सोमवार तड़के 4 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखचे उड़ गए. ट्रक सभी को कुचलता हुआ निकल गया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए. आस-पास आते लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सोरांव पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.