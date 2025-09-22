प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर कल से कारें-बसें चलेंगी, ट्रकों को 25 सितंबर से अनुमति
हर तीन साल में पुल की मरम्मत होती है, पिछली बार 2022 में कार्य हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 11:19 AM IST
प्रयागराज: फाफामऊ स्थित चंद्रशेखर आजाद सेतु (फाफामऊ पुल) को 10 सितंबर से 15 दिन तक मरम्मत के लिए बंद किया गया था. इसे 23 सितंबर की दोपहर बाद से खोल दिया जाएगा. 23 को केवल कारों, बसों को ही गुजारा जाएगा. कॉमर्शियल वाहनों, ट्रकों को 25 सितंबर से आवागमन की अनुमति होगी. दो पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं थी. पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरु हो जाने के बाद स्कूली बच्चों, रोज दफ्तर आने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों को राहत मिलेगी.
वहीं एनएच खंड–एक, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रवींद्र पाल सिंह ने बताया कि फाफामऊ पुल में कुल 32 पिलर हैं, जिममें 133 बेरिंग लगाई गई हैं. 33 एक्सपेंशन ज्वाइंटर भी हैं. करीब 1200 मीटर वाले इस पुल पर वाहनों के अत्यधिक आवागमन और दबाव के कारण एक्सपेंशन ज्वाइंटर टूट गए थे. इसे बदलने के लिए पुल को 9 सितंबर से ही बंद कर दिया गया. सिर्फ दो पहिया वाहन लेकर जाने की अनुमति थी. कार, बस, ऑटो, टैक्सी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया. इससे प्रतापगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, बस्ती सहित अन्य जनपदों में आने–जाने के लिए झूंसी होते हुए सहसों होकर जाना पड़ रहा था. दूरी भी करीब 35 किलोमीटर बढ़ गई थी और समय भी 1.5 घंटे अधिक लग रहा था.
इसके साथ ही साथ लाल गोपालगंज, नवाबगंज, होलागढ़, फाफामऊ से आने वालों के लिए काफी दिक्कतें थीं. भारी वाहन भी शास्त्री ब्रिज, अंदावां चौराहा होते हुए सहसों, थरवई के रास्ते फाफामऊ बाईपास पर निकल रहे थे.
25 सितंबर से दौड़ेंगे कॉमर्शियल वाहन: एसीपी ट्रैफिक शैलेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पुल की मरम्मत का कार्य पूरा कर दिया गया है. एक्सपेंशन ज्वाइंटर बदल दिए गए हैं. मजबूती के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय लिया गया है. यह 23 सितंबर को दोपहर बाद खोला जाएगा. 25 सितंबर से कमर्शियल वाहन ट्रक आदि की भी अनुमति होगी.
हर तीन साल में होती है पुल की मरम्मत: वहीं यातायात पुलिस का कहना है कि ये मार्ग लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या आदि जिलों का मुख्य कनेक्शन है और प्रतिदिन 30 से 50 हजार छोटे-बड़े वाहन इससे गुजरते हैं. ऐसे में इस पुल पर लोड अधिक है. अधिकारियों के अनुसार, हर 3 साल में पुल की मरम्मत होती है और पिछली बार 2022 में कार्य हुआ था. 5 माह पहले भी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वैकल्पिक मार्ग स्थायी न होने के कारण काम टालना पड़ा. इस बार पीडब्ल्यूडी अस्थायी तौर पर मरम्मत करेगा.
