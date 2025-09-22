ETV Bharat / state

प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर कल से कारें-बसें चलेंगी, ट्रकों को 25 सितंबर से अनुमति

प्रयागराज: फाफामऊ स्थित चंद्रशेखर आजाद सेतु (फाफामऊ पुल) को 10 सितंबर से 15 दिन तक मरम्मत के लिए बंद किया गया था. इसे 23 सितंबर की दोपहर बाद से खोल दिया जाएगा. 23 को केवल कारों, बसों को ही गुजारा जाएगा. कॉमर्शियल वाहनों, ट्रकों को 25 सितंबर से आवागमन की अनुमति होगी. दो पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं थी. पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरु हो जाने के बाद स्कूली बच्चों, रोज दफ्तर आने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों को राहत मिलेगी.

वहीं एनएच खंड–एक, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रवींद्र पाल सिंह ने बताया कि फाफामऊ पुल में कुल 32 पिलर हैं, जिममें 133 बेरिंग लगाई गई हैं. 33 एक्सपेंशन ज्वाइंटर भी हैं. करीब 1200 मीटर वाले इस पुल पर वाहनों के अत्यधिक आवागमन और दबाव के कारण एक्सपेंशन ज्वाइंटर टूट गए थे. इसे बदलने के लिए पुल को 9 सितंबर से ही बंद कर दिया गया. सिर्फ दो पहिया वाहन लेकर जाने की अनुमति थी. कार, बस, ऑटो, टैक्सी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया. इससे प्रतापगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, बस्ती सहित अन्य जनपदों में आने–जाने के लिए झूंसी होते हुए सहसों होकर जाना पड़ रहा था. दूरी भी करीब 35 किलोमीटर बढ़ गई थी और समय भी 1.5 घंटे अधिक लग रहा था.

इसके साथ ही साथ लाल गोपालगंज, नवाबगंज, होलागढ़, फाफामऊ से आने वालों के लिए काफी दिक्कतें थीं. भारी वाहन भी शास्त्री ब्रिज, अंदावां चौराहा होते हुए सहसों, थरवई के रास्ते फाफामऊ बाईपास पर निकल रहे थे.