प्रयागराज : विधायक पूजा पाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनके लिखित कथन ने बवाल काट दिया है. पूजा ने अखिलेश यादव और पार्टी को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना या हत्या होती है, तो इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे. साथ ही, उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली गालियों और जान से मारने की धमकियों का भी जिक्र किया.
पत्र में आरोप : पूजा पाल ने अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा और उसे X पर पोस्ट भी किया. पूजा पाल ने पत्र में लिखा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के 2 बार विधायक का पद हासिल किया है. उनके पति की हत्या के मामलों में पहले सरकार से संरक्षण मिलता रहा.
उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में पिछड़े, अति-पिछड़े और दलित वर्ग को गौण दर्जा दिया जाता है, जबकि मुस्लिम वर्ग के अपराधियों का संरक्षण, सम्मान और सत्ता बढ़ाना पार्टी की प्राथमिकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार प्रयास करने के बावजूद उनके पति के हत्यारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भाजपा को वोट देने के कारण पार्टी से निष्कासित किया गया, जबकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और उनके परिवार ने पार्टी की नीति के खिलाफ वोट दे दिया और उन्हें कोई कार्रवाई नहीं मिली.
पूजा पाल का राजनीतिक सफर और प्रोफाइल : पूजा ने कभी राजनीति का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन हालात ने उन्हें ऐसा योद्धा बना दिया कि आज वह 3 बार की विधायक और प्रदेश की सशक्त नेताओं में गिनी जाती हैं.
एक हादसे से बदली जिंदगी : पूजा पाल का जीवन शादी के 9 दिनों बाद ही बदल गया. विवाह के कुछ दिन बाद, उनके पति और उस समय के बीएसपी विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड के आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगे.
पहली बार राजनीति में कदम : राजनीति का कोई अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने चुनाव मैदान में उतरकर शहर पश्चिम विधानसभा सीट से जीत हासिल की. इसके बाद वह 2 बार बीएसपी के टिकट पर विधायक बनीं. वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक रही हैं.
सियासी सफर में बदलाव : समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदले. पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और कौशांबी की चायल सीट से जीतकर तीसरी बार विधायक बनीं. अतीक अहमद के खिलाफ लड़ाई में वह कभी पीछे नहीं हटीं. यहां तक कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग भी की.
आज की पूजा पाल : कभी नई नवेली दुल्हन के रूप में सदमे में डूबी महिला, आज प्रदेश की राजनीति में निर्भीक, स्पष्टवादी और मजबूत नेता के रूप में खड़ी हैं. हाल ही में विधानसभा सत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के कामकाज की खुलकर तारीफ की. कहा उन्हें योगी जी ने न्याय दिलाया है. इसी कारण उन्हें समजावादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया गया.
निजी जीवन और दूसरी शादी का खुलासा : समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद और विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ के बाद पूजा पाल ने अपने निजी जीवन से जुड़े बड़े राज भी खोले. उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी शादी भी एक साजिश का हिस्सा थी. शादी की तस्वीरें उनके रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी. यह साजिश चुनाव से पहले उन्हें कमजोर करने और उनके भाई को चुनाव में आगे लाने के लिए रची गई थी.
पूजा पाल ने लगाया आरोप : पाल ने कहा कि मेरी दूसरी शादी अतीक अहमद और उनके ही रिश्तेदार की साजिश थी ताकि राजू पाल हत्याकांड का मुकदमा कमजोर पड़े. अतीक के फायदे के लिए यह सब रचा गया था. उनके भाई को विधायक बनाने की योजना थी, ताकि जब तक वह प्रयागराज में विधायक न बन पाए, तब तक परिवार से कोई और राजनीति में टिक सके. यह उन्हें मुझे चुनावी राजनीति से दूर करने और अतीक को बचाने के लिए किया गया था. उनका कहना है कि साल 2017 के चुनाव में हार के बाद अतीक अहमद और उनके करीबी रिश्तेदारों ने मिलकर यह योजना बनाई थी. इस खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.
राजनीतिक यात्रा और पहचान :
पति: दिवंगत राजू पाल (पूर्व बीएसपी विधायक)
पहली जीत: प्रयागराज शहर पश्चिम, बीएसपी के टिकट पर
विधायक कार्यकाल: 3 बार (2 बार शहर पश्चिम–बीएसपी, 1 बार चायल–समाजवादी पार्टी)
