प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज की प्रमुख सड़कों पर वाहन खड़ा करने के लिए शुल्क देना होगा. नगर निगम ने नई पार्किंग नियमावली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. पहले चरण में 6 सड़कों को चिह्नित किया गया है, जिनमें सरदार पटेल मार्ग, नवाब युसूफ रोड और महात्मा गांधी मार्ग से जॉनसेनगंज डॉट पुल तक का हिस्सा शामिल है. इन मार्गों का सर्वे चल रहा है, जिससे आगे और सड़कों को भी जोड़ा जा सकता है.

नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा की अध्यक्षता में पार्किंग प्रबंधन समिति गठित की गई है. समिति की पहली बैठक हो चुकी है और 11 सितंबर को प्रस्ताव नगर निगम सदन में रखा जाएगा.

वाहनों के लिए तय किया गया शुल्क : नई व्यवस्था के अनुसार दो पहिया वाहनों के लिए दो घंटे तक 15 रुपये, हर अतिरिक्त घंटे पर 7 रुपये, 24 घंटे के लिए 57 रुपये और मासिक शुल्क 855 रुपये तय किया गया है. चार पहिया वाहन के लिए दो घंटे तक 30 रुपये, हर अतिरिक्त घंटे पर 15 रुपये, 24 घंटे के लिए 120 रुपये और मासिक शुल्क 1800 रुपये होगा.

प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ और संकरी सड़कों को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा. इन जगहों पर वाहन खड़ा करने पर जुर्माना लगेगा. नगर निगम सड़कों पर मार्किंग कर पार्किंग स्थल तय करेगा और संचालन का जिम्मा निजी संस्थाओं को सौंपा जाएगा.

वाहन खड़े करने के लिए होगी सड़क पर मार्किंग : तेजा ने बताया कि वाहन सड़कों पर तरीके से पार्क करने के लिए मार्किंग की जाएगी. वाहन स्वामी, मार्क किए गए स्थानों पर अपने वाहन पार्क कर सकेंगे. सड़कों का सर्वे चल रहा है. इसमें अन्य सड़कें शामिल की जाएंगी. इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग तरीके से शुल्क देकर वाहन खड़े करें. आपस में कोई विवाद न हो.



