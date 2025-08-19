ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया में तेजी
Published : August 19, 2025

प्रयागराज : पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध 11 डिग्री कालेजों में शैक्षिक सत्र 2025-26 के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया और तेज हो गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन और संबद्ध कालेजों ने अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए नए कटआफ अंक घोषित कर दिए हैं. इस नए कटआफ से अभ्यर्थियों में प्रवेश पाने की दौड़ और तेज हो गई है.

बीएससी गणित का नया कटऑफ : इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि विश्वविद्यालय में बीएससी गणित विषय के लिए जारी कटआफ में ओबीसी वर्ग का न्यूनतम अंक 370, ईडब्ल्यूएस का 367 और एससी वर्ग का 309.6 तय किया गया है. इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी 20 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

इसी तरह बीए में ईडब्ल्यूएस के लिए 371, ओबीसी वर्ग के लिए 372, एससी वर्ग के लिए 319 बॉयोस की वर्क की सभी अभ्यर्थी प्रवेश के लिए बुलाए गए हैं. इसके अलावा BA इन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में अनारक्षित वर्ग के लिए 241.7 अंक कटआफ रखा गया है. ओबीसी वर्ग के लिए 178.2 ईडब्ल्यूएस के लिए 84.26 एसी के लिए 73.51 व इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं. इसके साथ ही साथ बी.वोक में प्रवेश की 5वीं और 6वीं मेरिट सूची भी विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है. अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी ली जा सकती है.

ईश्वर शरण कालेज में भी बीए का नया कटऑफ : ईश्वर शरण डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. आनंद शंकर सिंह ने बताया कि बीए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 160 अंक पाने वाले विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं. बीकाम में अनारक्षित वर्ग के लिए 190 और ओबीसी वर्ग के लिए 150 अंक का कटआफ तय किया गया है. बीएससी गणित में 180 अंक और बीएससी जीव विज्ञान में अनारक्षित वर्ग के लिए 220 अंक या इससे अधिक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिला ले सकते हैं.

जगत तारन कॉलेज का कटऑफ : जगत तारन कालेज में बीकाम में अनारक्षित वर्ग के लिए 158 अंक का कटआफ घोषित हुआ है. एससी और एसटी वर्ग की सभी छात्राएं यहां प्रवेश पा सकती हैं. बीए पाठ्यक्रम में ईडब्ल्यूएस वर्ग का कटआफ 371, ओबीसी का 372, एससी वर्ग का 319 अंक रखा गया है. एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश मिलेगा. बीए इन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में अनारक्षित वर्ग के लिए कटआफ 241.7 अंक और ओबीसी वर्ग के लिए 220 अंक निर्धारित हुआ है.

एसएस खन्ना गर्ल्स कालेज : बीएससी गणित और जीव विज्ञान दोनों के लिए नया कटआफ घोषित किया गया है. एडीसी कॉलेज में बीकॉम और बीएससी दोनों पाठ्यक्रमों में सभी वर्गों के लिए 170 अंक का कटऑफ तय हुआ है. बीए में सभी वर्गों के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 50 अंक प्राप्त किए हैं, वे प्रवेश के पात्र होंगे. एलएलबी में प्रवेश के लिए सभी वर्गों में 142 अंक का कटऑफ घोषित किया गया है.

