यूपी के 2 वैज्ञानिकों को NASI फेलोशिप; लिस्ट में 8 विदेशी सहित 92 वैज्ञानिक शामिल

प्रयागराज के प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा और प्रोफेसर अदीति सेन डे को मिली NASI फेलोशिप. ( Photo Credit; NASI )

प्रयागराज: देश की सबसे पुरानी विज्ञान संस्था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया (NASI) ने वर्ष 2025 के लिए अपने नए फेलो की घोषणा कर दी है. सूची में देश के विभिन्न शीर्ष संस्थानों आईआईटी, आईआईएससी, आईसीएमआर, आईसीएआर, सीएसआईआर और इसरो से जुड़े 84 वैज्ञानिक शामिल हैं. इसमें प्रयागराज के प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा और प्रोफेसर अदीति सेन डे शामिल हैं. इसके साथ ही 8 विदेशी फेलो भी हैं.

राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने इस बार कानपुर आईआईटी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व पूर्व प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा को अपना फेलो बनाया है. प्रो. हरिश्चंद्र वर्मा को भारत सरकार ने समाज को विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री दिया था. नासी, प्रयागराज के डायरेक्टर डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रो. वर्मा को यह फेलोशिप विज्ञान और सोसाइटी वर्ग में दी गई है.

डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि इन वैज्ञानिकों का चयन उनके दीर्घकालिक योगदान, शोध और नवाचार के आधार पर किया गया है. नए फेलो का औपचारिक अलंकरण समारोह दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा. इसका स्थान और डेट बाद में नासी की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी.

डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि 1914 में स्थापित NASI देश की सबसे पुरानी विज्ञान संस्था है. इसका मुख्यालय प्रयागराज में है. संस्था देशभर में विज्ञान के प्रसार, नीति निर्माण और अनुसंधान के लिए काम करती है. हर साल यह भारत और विदेश के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को फेलो के रूप में सम्मानित करती है.

फिजिक्स को लोकप्रिय बनाने में प्रो. एचसी वर्मा का बड़ा योगदान: प्रो. एचसी वर्मा आईआईटी कानपुर में बतौर भौतिकी के प्रोफेसर कार्यरत रहे हैं. उनकी "कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स" नामक पुस्तक छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है. उन्हें भौतिकी शिक्षा में योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री मिला था. उन्होंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाया और छात्रों के लिए प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने वाले नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया (NANI) की शुरुआत की थी.

उन्होंने 1980 में पटना साइंस कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में 1994 में आईआईटी कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए. वह वर्तमान में आईआईटी कानपुर में एमेरिट्स प्रोफेसर हैं. उन्होंने प्रायोगिक नाभिकीय भौतिकी में शोध किया है और 139 शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं, जिसे दुनियाभर के वैज्ञानिक अपने लिए रिफरेंस के तौर पर लेते हैं.

2011 में उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं की श्रृंखला नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया (NANI) शुरू की, जिसने कई स्कूलों और कॉलेजों को लाभ पहुंचाया. उनका जन्म 3 अप्रैल, 1952 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था. बच्चों के बीच भौतिकी को उन्होंने आसान भाषा में अपनी किताब के माध्यम से लोकप्रिय बनाया.

प्रख्यात वैज्ञानिक हैं प्रो. अदीति सेन डे: हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट (HRI) की प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर अदीति सेन डे को भी नासी ने अपना फेलो चुना है. अदीति सेन डे को अमेरिकन फिजिकल सोसायटी ने भी वर्ष 2025 के लिए “आउटस्टैंडिंग रेफरी” के रूप में चुना है. यह सम्मान फिजिकल रिव्यू पत्रिकाओं में उत्कृष्ट समीक्षा कार्य के लिए दिया जाता है.