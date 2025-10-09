यूपी के 2 वैज्ञानिकों को NASI फेलोशिप; लिस्ट में 8 विदेशी सहित 92 वैज्ञानिक शामिल
यूपी के दोनों वैज्ञानिक प्रयागराज के हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट से, इसके अलावा आईआईटी, आईआईएससी, आईसीएमआर, आईसीएआर, सीएसआईआर और इसरो के वैज्ञानिकों को मिलेगी फेलोशिप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 2:03 PM IST
प्रयागराज: देश की सबसे पुरानी विज्ञान संस्था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया (NASI) ने वर्ष 2025 के लिए अपने नए फेलो की घोषणा कर दी है. सूची में देश के विभिन्न शीर्ष संस्थानों आईआईटी, आईआईएससी, आईसीएमआर, आईसीएआर, सीएसआईआर और इसरो से जुड़े 84 वैज्ञानिक शामिल हैं. इसमें प्रयागराज के प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा और प्रोफेसर अदीति सेन डे शामिल हैं. इसके साथ ही 8 विदेशी फेलो भी हैं.
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने इस बार कानपुर आईआईटी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व पूर्व प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा को अपना फेलो बनाया है. प्रो. हरिश्चंद्र वर्मा को भारत सरकार ने समाज को विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री दिया था. नासी, प्रयागराज के डायरेक्टर डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रो. वर्मा को यह फेलोशिप विज्ञान और सोसाइटी वर्ग में दी गई है.
डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि इन वैज्ञानिकों का चयन उनके दीर्घकालिक योगदान, शोध और नवाचार के आधार पर किया गया है. नए फेलो का औपचारिक अलंकरण समारोह दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा. इसका स्थान और डेट बाद में नासी की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी.
डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि 1914 में स्थापित NASI देश की सबसे पुरानी विज्ञान संस्था है. इसका मुख्यालय प्रयागराज में है. संस्था देशभर में विज्ञान के प्रसार, नीति निर्माण और अनुसंधान के लिए काम करती है. हर साल यह भारत और विदेश के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को फेलो के रूप में सम्मानित करती है.
फिजिक्स को लोकप्रिय बनाने में प्रो. एचसी वर्मा का बड़ा योगदान: प्रो. एचसी वर्मा आईआईटी कानपुर में बतौर भौतिकी के प्रोफेसर कार्यरत रहे हैं. उनकी "कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स" नामक पुस्तक छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है. उन्हें भौतिकी शिक्षा में योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री मिला था. उन्होंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाया और छात्रों के लिए प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने वाले नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया (NANI) की शुरुआत की थी.
उन्होंने 1980 में पटना साइंस कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में 1994 में आईआईटी कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए. वह वर्तमान में आईआईटी कानपुर में एमेरिट्स प्रोफेसर हैं. उन्होंने प्रायोगिक नाभिकीय भौतिकी में शोध किया है और 139 शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं, जिसे दुनियाभर के वैज्ञानिक अपने लिए रिफरेंस के तौर पर लेते हैं.
2011 में उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं की श्रृंखला नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया (NANI) शुरू की, जिसने कई स्कूलों और कॉलेजों को लाभ पहुंचाया. उनका जन्म 3 अप्रैल, 1952 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था. बच्चों के बीच भौतिकी को उन्होंने आसान भाषा में अपनी किताब के माध्यम से लोकप्रिय बनाया.
प्रख्यात वैज्ञानिक हैं प्रो. अदीति सेन डे: हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट (HRI) की प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर अदीति सेन डे को भी नासी ने अपना फेलो चुना है. अदीति सेन डे को अमेरिकन फिजिकल सोसायटी ने भी वर्ष 2025 के लिए “आउटस्टैंडिंग रेफरी” के रूप में चुना है. यह सम्मान फिजिकल रिव्यू पत्रिकाओं में उत्कृष्ट समीक्षा कार्य के लिए दिया जाता है.
प्रो. अदीति सेन डे क्वांटम सूचना और गणना (Quantum Information and Computation) के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याती प्राप्त शोधकर्ता हैं. वे HRI, प्रयागराज में भौतिकी विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर हैं. इससे पहले उन्हें भारत सरकार की ओर से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है.
कोलकाता में जन्मीं अदीति सेन डे ने स्नातक शिक्षा बेथ्यून कॉलेज और परास्नातक कोलकाता विश्वविद्यालय से किया है. उन्होंने पीएचडी पोलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्दांस्क से की और जर्मनी व स्पेन में पोस्टडॉक्टरल शोध पूरा किया. उनके शोधपत्र क्वांटम एंटैंगलमेंट, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम मापन सिद्धांत पर केंद्रित हैं, जिन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उद्धृत किया है. प्रयागराज में उनका यह सम्मान संस्थान और शहर दोनों के लिए गर्व का विषय है.
इन्हें मिली नासी की प्रतिष्ठित फेलोशिप: राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (NASI) द्वारा 2025 के लिए नए फेलो में प्रमुख रूप से डॉ. संजीब कुमार अग्रवाला, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर, डॉ. अदीति सेन दे, प्रोफेसर, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज, डॉ. संजय कुमार, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बीएचयू, वाराणसी, डॉ. प्रमोद कुमार शुक्ला, प्रोफेसर, बीएचयू, डॉ. प्रांजल चंद्र, आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी, डॉ. अजय कुमार सिंह, सीएसआईआर, धनबाद, डॉ. रवि प्रकाश सिंह, आईआईटी दिल्ली, डॉ. राजेश सागर, एम्स, नई दिल्ली, डॉ. उटपाल शशिकांत टाटू, आईआईएससी, बेंगलुरु,
‘Science & Society’ श्रेणी में चुने गए फेलो में डॉ. अखिलेश गुप्ता, आईआईटी रुड़की, डॉ. उदय मैत्रा, आईआईएससी, बेंगलुरु, डॉ. अलका शर्मा, डीबीटी, भारत सरकार, प्रो. एच.सी. वर्मा, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर शामिल हैं.
8 विदेशी वैज्ञानिकाें को मिली फेलोशिप: विदेशी फेलो (Foreign Fellows) में डॉ. मोनिका राज, प्रोफेसर, एमोरी यूनिवर्सिटी, अमेरिका, डॉ. अमित गोयल, प्रोफेसर, न्यूयॉर्क, यूएसए, डॉ. असीम विश्वास, प्रोफेसर, कनाडा रिसर्च चेयर, डिजिटल एग्रीकल्चर, कनाडा, डॉ. सतीश चंद्र सिंह, इंस्टीट्यूट दे फिजिक दु ग्लोब दे पेरिस, फ्रांस शामिल हैं.
देश के इन वैज्ञानिकों को मिली फेलोशिप
- आचार्य श्रुंगरपू नागभूषण – भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई
- सतीश कुमार अडिगा – कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल
- अमित अग्रवाल – आईआईटी कानपुर
- संजीब कुमार अग्रवाल – इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर
- अमित अवस्थी – THSTI, फरीदाबाद
- वंसी कृष्ण बल्ला – सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, कोलकाता
- संजय बिहारी – SCTIMST, तिरुवनंतपुरम
- प्रताप भट्टाचार्य – आईसीएआर-नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक
- ज्योतिर्मय विश्वास – शंकर नेत्रालय, चेन्नई
- सूर्यसरथी बोस – आईआईएससी, बेंगलुरु
- राजर्षि चक्रवर्ती – आईआईटी बॉम्बे
- सुभानंद चक्रवर्ती – आईआईटी बॉम्बे
- कौशिक चक्रवर्ती – सीएसआईआर-IGIB, नई दिल्ली
- शुभ्रता चक्रवर्ती – IIEST शिबपुर
- प्रांजल चंद्र – आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी
- प्रवीण चंद्रशेखरप्पा – टीआईएफआर, बेंगलुरु
- तपन कुमार चौधुरी – आईआईटी दिल्ली
- हर्ष चौहान – आईआईटी रुड़की
- विश्वनाथन चिन्नुसामी – आईसीएआर-IARI, नई दिल्ली
- जयंता चौधुरी – IISER भोपाल
- अश्विन दलाल – CDFD, हैदराबाद
- संता सबुज दास – ICMR-NIOH, अहमदाबाद
- ज्योतिर्मयी दाश – IACS, कोलकाता
- नीलॉय गांगुली – आईआईटी खड़गपुर
- संतोष जनार्दन घरपुरे – आईआईटी बॉम्बे
- संतनु कुमार घोष – आईआईटी बॉम्बे
- संदीप सीताराम घुगर – UGC-DAE CSR, कोलकाता
- जी. धिनाकर राज – मद्रास वेटरनरी कॉलेज, चेन्नई
- सनोली गुन – इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज़, चेन्नई
- पवन गुप्ता – सीएसआईआर-IMTECH, चंडीगढ़
- सुदीप गुप्ता – टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई
- पलाब कांती हलदार – जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता
- लक्ष्मी संजीव इनामदार – कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़
- विकास जैन – IISER भोपाल
- सिद्धार्था शंकर जना – IACS, कोलकाता
- रूपम कपूर – दिल्ली यूनिवर्सिटी
- नागराज अमरुथेश केस्तुर – यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर
- स्नेहा सुधा कोमथ – जेएनयू, नई दिल्ली
- संजय कुमार – इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बीएचयू
- वालसला देवी आदर्श कुमरन नायर – IISER भोपाल
- मनोज कुम्भाकर – BARC, मुंबई
- मनीषा राजन मदकैकर – ICMR-NIIH, मुंबई
- शेषु माधव मगंती – ICAR-CTRI, आंध्र प्रदेश
- तपस कुमार मन्ना – IISER तिरुवनंतपुरम
- राम स्वरूप मीना – बीएचयू
- राम मोहन मेकला – NGRI, हैदराबाद
- अस्मिता मुखर्जी – आईआईटी बॉम्बे
- विश्वनाथन अरुण नागराज – इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर
- संथोष नाम्पी – यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट
- दिब्येंदु नंदी – IISER कोलकाता
- गायत्री पनंगहट – IISER पुणे
- सिद्धार्थ पांडेय – आईआईटी दिल्ली
- संगमित्रा पाटी – ICMR, नई दिल्ली
- वंदना भारत पात्रावले – ICT, मुंबई
- अमृतांशु प्रसाद – इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज़, चेन्नई
- रविशंकर रामचंद्रन – CSIR-CDRI, लखनऊ
- आशिष रंजन – NIPGR, नई दिल्ली
- ज्योथिबाबू रत्नम्मा – CSIR-NIO, कोच्चि
- राजेश सागर – एम्स, नई दिल्ली
- दीप्ति रंजन साहू – आईआईटी दिल्ली
- नंदा गोपाल साहू – कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल
- जितेंद्र शीतल सांगवई – आईआईटी मद्रास
- गोपालन श्रीवत्सन – IISER पुणे
- अदीति सेन डे – हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज
- प्रतीक सेन – आईआईटी कानपुर
- अतुल शर्मा – आईआईटी बॉम्बे
- प्रवीन शर्मा – एम्स, जोधपुर
- प्रत्योष शुक्ला – बीएचयू
- अभय कुमार सिंह – CSIR-CIMFR, धनबाद
- हरमिंदर पाल सिंह – पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़
- रंजीत कुमार सिंह – ICAR, नई दिल्ली
- रवि प्रकाश सिंह – आईआईटी दिल्ली
- ऋचा सिंह – आईआईटी जोधपुर
- त्रिलोक नाथ सिंह – आईआईटी पटना
- साची श्रीवास्तव – दिल्ली यूनिवर्सिटी
- सुरेश बाबू सुरेन्द्रन नायर – ISRO, तिरुवनंतपुरम
- उटपाल शशिकांत टाटू – IISc, बेंगलुरु
- गोविंदस्वामी उमा-पथी – CSIR-CCMB, हैदराबाद
- राघवेंद्र रेड्डी वरिमल्ला – UGC-DAE CSR, इंदौर
- श्रीलक्ष्मी येल्लमराजू – यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद
- अखिलेश गुप्ता – आईआईटी रुड़की / INSA नई दिल्ली
- उदय मैत्रा – IISc, बेंगलुरु
- अलका शर्मा – DBT, भारत सरकार, नई दिल्ली
- एच.सी. वर्मा – पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर
विदेशी वैज्ञानिकों को मिली फेलोशिप
- असीम विश्वास – कनाडा रिसर्च चेयर, डिजिटल एग्रीकल्चर, कनाडा
- एरिक लाएनन – यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, नीदरलैंड
- अमित गोयल – SUNY, न्यूयॉर्क, यूएसए
- वोल्फगैंग कीफर – यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग, जर्मनी
- वेंकटेश कुमार आर. कोडुर – मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए
- एंड्रयू जॉन ओर-इविंग – यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूके
- मोनिका राज – एमोरी यूनिवर्सिटी, यूएसए
- सतीश चंद्र सिंह – पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी, फ्रांस
ये भी पढ़ेंः 5 घंटे तक ब्लॉक रहा प्रयागराज एयरपोर्ट का रन-वे, 9 फ्लाइट्स लखनऊ डायवर्ट, डेढ़ घंटे तक विमान में ही बैठे रहे यात्री