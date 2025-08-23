ETV Bharat / state

प्रयागराज एक्सप्रेस में GRP सिपाही ने युवती से की छेड़छाड़, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ गिड़गिड़ाया; कहा-'माफ कर दो, नौकरी चली जाएगी'

युवती ने घटना का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

जीआरपी सिपाही ने युवती से की छेड़छाड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025

प्रयागराज : प्रयागराज से दिल्ली जा रही ट्रेन में सफर कर रही युवती के साथ एक एक ऐसी घटना हुई जिसने सुरक्षा करने वाले सिपाही पर ही सवाल खड़े कर दिए. शहर में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा 13 अगस्‍त की रात दिल्‍ली जा रही थी. उसने जीआरपी सिपाही पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है. जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है और लाइट बंद होती है, इस दौरान सिपाही आशीष महिला के पास पहुंचता है और गलत हरकत करने का प्रयास करता है. युवती ने घटना का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

वहीं वीडियो में आरोपी सिपाही आशीष गुप्ता हाथ जोड़कर युवती से माफी मांगते और शिकायत वापस लेने की गुहार लगाते नजर आ रहा है. उसने यह भी कहा कि अगर शिकायत दर्ज हुई तो, नौकरी चली जाएगी. लेकिन युवती ने इसके बाद तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्रशासन ने सिपाही को तुरंत निलंबित कर दिया.


वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुरक्षा और प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई है. लोग कह रहे हैं कि रेलवे और जीआरपी को महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए और कड़े नियम और निगरानी लागू करनी चाहिए.


कई उपयोगकर्ताओं ने सुझाव दिया कि ट्रेन में यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए अलग सुरक्षा प्रोटोकॉल और 24 घंटे हेल्पलाइन सुनिश्चित की जाए. इस घटना ने सोशल मीडिया पर यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर बहस को छेड़ दिया है.

एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. युवती ने 22 अगस्त को वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसके आधार पर आरोपी सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. घटना की वास्तविक तारीख 14 से 15 अगस्त बताई जा रही है. हालांकि युवती की तरफ से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है. मामले की तहकीकात जारी है, जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

