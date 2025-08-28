ETV Bharat / state

प्रयागराज में तंत्र-मंत्र के चक्कर में दादा ने पोते के टुकड़े-टुकड़े कर फेंका शव - PRAYAGRAJ NEWS

करैली थाना क्षेत्र की वारदात, पुलिस ने आरोपी को पत्नी और बेटे के साथ किया गिरफ्तार, पूछताछ की जा रही.

तंत्र-मंत्र के चक्कर में 11वीं के छात्र की हत्या
Published : August 28, 2025 at 12:39 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 1:23 PM IST

प्रयागराज : तंत्र मंत्र के चक्कर में दादा ने अपने ही पोते की हत्या कर दी. दो दिन पहले किशोर का शव मिला था. बुधवार को पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी.


मृतक छात्र करेली के सदियापुर का रहने वाला था. 11वीं का छात्र पीयूष मंगलवार सुबह से ही गायब था. उसके पिता अजय सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी. वह अपनी मां कामिनी के साथ सदियापुर गुरुद्वारे के पास रहता था. वह सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था.


परिवार वालों की तहरीर पर जब पुलिस ने सीसीटीवी की जांच करना शुरू किया तो औद्योगिक क्षेत्र के लवायन कुरिया गांव में मंगलवार शाम एक स्कूटी सवार युवक पॉलिथीन में लिपटा क्षत-विक्षत शव ले जाता दिखा. जांच के दौरान पुलिस ने आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सौसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्ध तक पहुंची और पता चला कि स्कूटी, सदियापुर गुरुद्वारे के पास रहने वाले शरण सिंह की है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है.


मां ने बताया कि मंगलवार सुबह बेटा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था. दोपहर छुट्टी होने के बाद नहीं लौटा, स्कूल जाकर पता चला कि वह वहां पहुंचा ही नहीं. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. परिजनों की तहरीर में उसके ही रिश्ते में लगने वाले दादा शरण सिंह पर आरोप लगा. उसी समय पुलिस ने शरण सिंह की तलाश शुरू की और कुछ घंटे बाद उसे करेली क्षेत्र से हिरासत में लिया गया. उससे थाने में सख्ती से पूछताछ की गई. उसने हत्या की बात को स्वीकार कर लिया है.


वहीं छात्र की मां कामिनी का कहना है कि शरण सिंह तंत्र मंत्र करता है. उसके 2 बच्चे पहले ही जान दे चुके हैं. उसने 5 बलि देने का निर्णय लिया था. महिला का कहना है कि उसने अपने पहले बच्चे को मार डाला था. मां ने शरण सिंह पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है.

इस बारे में प्रयागराज के एसीपी बैरहना सिद्धार्थ सिंह मीणा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी शरण सिंह सहित पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

