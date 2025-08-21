प्रयागराज: स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अब लंबी कतारों से बड़ी राहत मिलेगी. अस्पताल प्रशासन ने भुगतान व्यवस्था को और आसान बनाते हुए क्यूआर कोड और स्वाइप मशीन से डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है. अब मरीज मोबाइल से सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर कार्ड के जरिए स्वाइप मशीन से शुल्क जमा कर सकते हैं. इस कदम से नकद लेनदेन और छुट्टे पैसों की झंझट खत्म हो जाएगी.

रोजाना 25 मरीजों की ओपीडी : अभी तक ओपीडी रजिस्ट्रेशन, जांचों और अन्य सेवाओं के लिए रोजाना लगभग 2500 लोग लाइन में लगते थे. कई बार मरीजों के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ता था और इस भीड़-भाड़ के चलते संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता था. डिजिटल भुगतान सुविधा शुरू होने से काउंटर पर भीड़ घटेगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा.

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वी.के. पांडेय ने बताया कि यह सुविधा मरीजों की सहूलियत के लिए शुरू की गई है. इससे अस्पताल की काम करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में एक अच्छा प्रयास है. अस्पताल में आए कई मरीजों और उनके परिवार वालों ने खुशी जताई, उन्होंने कहा कि अब उन्हें कैश या छुट्टे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और भुगतान सिर्फ कुछ सेकेंड में हो जाएगा.



SRN अस्पताल प्रयागराज की खास बातें

यह प्रयागराज का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज कराने आते हैं.

ICU बेड की संख्या हाल के वर्षों में बढ़ाई गई है.

ट्रॉमा सेंटर को लेवल-1 सुविधा में अपग्रेड किया जा रहा है.

बच्चों के लिए अलग सुपर-स्पेशियलिटी विंग है, जिसमें आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और लेबोरेटरी होंगी.

यहां माइक्रो सर्जरी, एंडोवैस्कुलर न्यूरोलॉजी और थायराइड की TOETVA जैसी आधुनिक सर्जरी अब संभव है.

मरीजों और उनके एक परिचारक के लिए अस्पताल में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु मॉड्यूलर किचन की व्यवस्था की गई है.

प्लास्टिक सर्जरी विभाग कटे अंगों को जोड़ने वाली दुर्लभ सर्जरी में प्रदेश स्तर पर खास पहचान रखता है.



