प्रयागराज में तीन लोगों से साइबर ठगी; बदमाशों ने उड़ाए पूर्व सैनिक के 1.30 लाख
शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लोगों के उड़ाए जा रहे पैसे, पुलिस कर रही जांच
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 2:33 PM IST
प्रयागराज: जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अपराधियों ने तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है. इनमें एक पूर्व सैनिक भी शामिल हैं. आरोपियों ने निवेश के नाम पर शेयर मार्केट का झांसा देकर लोगों को फंसाया. तो किसी से एटीएम कार्ड और यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली है और FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अतरसुइया के इंस्पेक्टर संजय द्विवेदी का कहना है कि सेवानिवृत सैनिक ने तहरीर दी है कि 15 दिन पहले बिना ओटीपी मैसेज आए उनके खाते से 50 हजार निकाल लिया गया. मीरापुर के रहने वाले मेजर विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जानकारी होते ही उन्होंने बैंक और पुलिस को सूचना दी. फिलहाल इंस्पेक्टर ने कहा कि मंगलवार को मामला दर्ज किया गया. ट्रांजैक्शन के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और साइबर थाने की मदद से जल्दी खुलासा किया जाएगा.
दूसरा मामला जीटीबी नगर, करेली क्षेत्र का है जहां पर साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर विशाल बेंजमिन भट्टी से लगभग 1.30 लाख रुपए अलग-अलग खातों में डलवाए गए और बकायदे इनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा भी गया लेकिन जब इन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो इनको ग्रुप से हटा दिया गया और फिर फोन उठाना बंद कर दिया. विशाल भट्टी ने करेली थाने में मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है.
वहीं तीसरा मामला सोराव का है जहां सुभाष चंद्र ने पास के एटीएम से 3 हजार रुपए निकालने की कोशिश की. लेकिन उनका कार्ड एटीएम मशीन में फस गया, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत बैंक को दी. बैंक के कर्मचारी जब एटीएम कार्ड निकालने आए तो कार्ड नदारत था और तब उनके बैंक से 37 हजार निकाले जाने का मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए फिलहाल रविवार को मामला दर्ज कर लिया गया है.
तीनों मामलों में साइबर ठगी मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस साइबर सेल की मदद से खातों की डिटेल व ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है. लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या कॉल का जवाब न देने की सलाह दी जा रही है.
