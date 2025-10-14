इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मिले 5 और नए टीचर, 59 शिक्षकों को मिला प्रमोशन
कुलपति की अध्यक्षता में कार्यपरिषद बैठक, विश्वविद्यालय में 1100 पदों पर हो चुकी हैं नियुक्तियां.
प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में 5 शिक्षकों की नियुक्ति का लिफाफा खोला गया. इसके अलावा 59 शिक्षकों के प्रमोशन की भी मंजूरी दी गई है. कुलपति के नेतृत्व में अबतक कुल 523 शिक्षकाें सहित कुल 1100 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं. बाकी गैर शैक्षिक पद शामिल हैं.
कैश के तहत मिला प्रमोशन: जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि 17 विभागों के 59 शिक्षकों को कैश के तहत प्रमोशन प्रदान किया गया है. इसमें 9 शिक्षकों को एसोसिऐट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन मिला है.
- विधि विभाग (law Department) के डॉ. अजय सिंह, डॉ. अन्शुमान मिश्र, डॉ. नवीन प्रकाश वर्मा, डॉ. रोशल लाल को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति मिली है.
- भौतिक विज्ञान विभाग (Department of Physics) के डॉ. नीतिकांत, डॉ. तारकेश्वर त्रिवेदी, डॉ. कमलेश यादव और डॉ. रजनीश कुमार वर्मा को प्रोफेसर बनाया गया है.
- सांख्यिकी विभाग (Statistics Department) के डॉ. परमेंद्र सिंह पुंडीर को प्रोफेसर के पद पर प्रमोट किया गया है.
वहीं 5 असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिऐट प्रोफेसर के पद पर प्रमोट किया गया. 11 सहायक शिक्षकों को स्टेज-2 से स्टेज-3 पर प्रमोट किया गया. वहीं, सहायक प्रोफेसरों को स्टेज-1 से स्टेज-2 पर पदोन्नत किया गया है.
ये हुई नई नियुक्तियां: जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि अर्थशास्त्र विभाग (Department of Economics) में डॉ. सुनील कुमार पाधी को प्रोफेसर नियुक्त किया गया है. डॉ. नामेराकपम टाइबैनगंगाबी, डॉ. अविनाश कुमार सिंह यादव, डॉ. खेत्रीमयम राबीकन सिंह और डॉ. अनामिका कुमारी को सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है. वहीं, डॉ. हिमांशु श्रीवास्वत को वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया है. अनिल कुमार को नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई. इसी क्रम में, योगेंद्र सिंह रावत और मनोज कुमार पाल को पशुचारक (pastoralist) के पदों पर नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की गई है.
