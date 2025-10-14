ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मिले 5 और नए टीचर, 59 शिक्षकों को मिला प्रमोशन

इलाहाबाद विश्वविद्याल में 5 नए सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में 5 शिक्षकों की नियुक्ति का लिफाफा खोला गया. इसके अलावा 59 शिक्षकों के प्रमोशन की भी मंजूरी दी गई है. कुलपति के नेतृत्व में अबतक कुल 523 शिक्षकाें सहित कुल 1100 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं. बाकी गैर शैक्षिक पद शामिल हैं.



कैश के तहत मिला प्रमोशन: जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि 17 विभागों के 59 शिक्षकों को कैश के तहत प्रमोशन प्रदान किया गया है. इसमें 9 शिक्षकों को एसोसिऐट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन मिला है. विधि विभाग (law Department) के डॉ. अजय सिंह, डॉ. अन्शुमान मिश्र, डॉ. नवीन प्रकाश वर्मा, डॉ. रोशल लाल को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति मिली है.

