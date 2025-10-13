ETV Bharat / state

घरेलू हिंसा मामले में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, वाराणसी कोर्ट से मांगा स्पष्टीकरण

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में न्यायिक लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी के संबंधित मजिस्ट्रेट एवं रिवीजन कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा यह चिंतनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न तो ट्रायल कोर्ट और न ही रिवीजन कोर्ट ने पति को परिसंपत्तियों और देनदारियों का हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इस तरह की निष्क्रियता सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के बाध्यकारी दृष्टांतों की अवहेलना और अवमानना के समान है, जो संबंधित न्यायालयों द्वारा उदासीनता की स्थिति को दर्शाती है.

इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा पति के वेतन से भरण-पोषण की वसूली अनिवार्य करने वाले निर्देश का भी अनुपालन नहीं किया गया है. ऐसा आचरण एक सिस्टम की विफलता को दर्शाता है. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर परिवार न्यायालयों को संवेदनशीलता, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं. विशेष रूप से भरण-पोषण और घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में. ट्रायल कोर्ट न्यायाधीशों द्वारा इनका अनुपालन नहीं किए जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

​ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 3 वाराणसी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. जिसमें उन कानूनी बाधाओं का उल्लेख हो जिन्होंने इस मामले में संवैधानिक न्यायालयों के निर्देशों का अनुपालन करने से रोका. इसी तरह पुनरीक्षण न्यायालय को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उस रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को बताया जाए जिसके आधार पर भरण-पोषण की राशि 15 हजार से घटाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह की गई थी.

कोर्ट ने ​रजिस्ट्रार अनुपालन को निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट और रिवीजन कोर्ट को भेजें. यह भी कहा, स्पष्टीकरण इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से अगली सुनवाई को या उससे पहले प्रस्तुत किए जाएंगे. साथ ही टालमटोल वाला जवाब प्रशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने रोशनी वर्मा की याचिका पर उनके अधिवक्ता गोपाल जी खरे को सुनकर दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार याची 6 नवंबर 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत परिवाद दाखिल किया. 6 महीने बाद पति को नोटिस तामील किया गया कि वह उपस्थित होने में विफल रहा.