ETV Bharat / state

MNNIT का दीक्षांत समारोह आज,1569 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्री, एप्पल 4 छात्रों को दे चुकी 72 लाख का पैकेज - MNNIT CONVOCATION 2025

22वें दीक्षांत समारोह में 51 विदेशी छात्रों को भी मिलेगी डिग्री, इसरो के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डा. वी. नारायणन मुख्य अतिथि होंगे.

ETV Bharat
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दीक्षांत समारोह आज (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read

प्रयागराज : मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) का 22वां दीक्षांत समारोह आज यानी शनिवार को होगा. इस अवसर पर कुल 1569 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी. इनमें 1032 बीटेक, 267 एमटेक, 114 एमसीए, 62 एमबीए, 23 एमएससी और 71 पीएचडी की डिग्रियां शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न राज्यों के छात्र-छात्राओं के साथ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड (दासा) योजना से दाखिला लेने वाले 51 विदेशी छात्र भी समारोह में डिग्री हासिल करेंगे. समारोह में इसरो के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डा. वी. नारायणन मुख्य अतिथि होंगे.

वैभव कंसल को मिलेगा इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल : इस बार कुल 46 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे. इनमें 21 स्नातकोत्तर, 12 स्नातक और संकाय, पूर्व छात्र व उद्योग प्रायोजित 13 मेडल शामिल हैं. बीटेक (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) के छात्र वैभव कंसल को ‘ओवरऑल इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल’ मिलेगा. वहीं, वर्षवार गोल्ड मेडल श्रेणी में Electronics and Communication Engineering (ईसीई) के निशांत अग्रवाल, सिविल इंजीनियरिंग के सिद्धांत प्रजापति और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अवनीश कुमार मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा.

समारोह में इसरो के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डा. वी. नारायणन मुख्य अतिथि होंगे. बोर्ड आफ गवर्नर्स के अध्यक्ष विवेक लाल ऑनलाइन माध्यम से अध्यक्षता करेंगे, जबकि नैक, एनईटीएफ और एनबीए के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

एप्पल ने दिया 72 लाख का पैकेज : संस्थान के निदेशक प्रो. आर.एस वर्मा ने बताया कि इस वर्ष प्लेसमेंट में MNNIT ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. बी.टेक छात्रों का प्लेसमेंट 83.29 फीसदी और स्नातकोत्तर छात्रों का 81.79 फीसदी रहा. एप्पल ने चार छात्रों को 72 लाख रुपये वार्षिक का सर्वाधिक पैकेज ऑफर किया है. बीटेक का औसत पैकेज 20.43 लाख रुपये वार्षिक रहा, जबकि 192 छात्रों को इससे अधिक पैकेज मिला. इनमें 86 छात्रों को 20 से 30 लाख, 47 को 30-40 लाख, 14 को 40-50 लाख, 35 को 50-60 लाख और 27 छात्रों को 60 लाख से अधिक का पैकेज मिला. कुल 440 से अधिक कंपनियों ने इस वर्ष एमएनएनआईटी का दौरा किया है.

संस्थान ने शोध और नवाचार में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में 5.31 करोड़ रुपये की 19 नई शोध परियोजनाएं स्वीकृत हुईं. 19 पेटेंट को मंजूरी भी मिली और 7 नए दाखिल किए गए. परीक्षण और परामर्श क्षेत्र में 303 परियोजनाओं से 6.58 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. सीआईआर में 5.35 करोड़ रुपये की लागत से एफई-एसईएम और 53.98 लाख रुपये की लागत से टीजीए डीएससी मशीनें स्थापित की गईं.

पहले के पास आउट छात्रों ने भी संस्थान को सहयोग दिया है. ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए एमएनआर 99 छात्रवृत्ति और इंजीनियर विजय वधावन छात्रवृत्ति सहित कुल 5.83 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई. इसके अलावा 1998 बैच ने नए छात्र गतिविधि केंद्र ‘एसएसी-98’ के निर्माण के लिए 1.81 करोड़ रुपये दिए हैं.

वहीं एनबीटी ग्रुप बेंगलुरु के संस्थापक निदेशक डा. विवेक गर्ग ने 25 लाख रुपये की छात्रवृत्ति पहल का संकल्प लिया है. नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक स्वीकृत भारतीय पेटेंट पर 11 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी की आधी सीटें फुल, तीसरा कटऑफ जारी

प्रयागराज : मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) का 22वां दीक्षांत समारोह आज यानी शनिवार को होगा. इस अवसर पर कुल 1569 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी. इनमें 1032 बीटेक, 267 एमटेक, 114 एमसीए, 62 एमबीए, 23 एमएससी और 71 पीएचडी की डिग्रियां शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न राज्यों के छात्र-छात्राओं के साथ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड (दासा) योजना से दाखिला लेने वाले 51 विदेशी छात्र भी समारोह में डिग्री हासिल करेंगे. समारोह में इसरो के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डा. वी. नारायणन मुख्य अतिथि होंगे.

वैभव कंसल को मिलेगा इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल : इस बार कुल 46 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे. इनमें 21 स्नातकोत्तर, 12 स्नातक और संकाय, पूर्व छात्र व उद्योग प्रायोजित 13 मेडल शामिल हैं. बीटेक (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) के छात्र वैभव कंसल को ‘ओवरऑल इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल’ मिलेगा. वहीं, वर्षवार गोल्ड मेडल श्रेणी में Electronics and Communication Engineering (ईसीई) के निशांत अग्रवाल, सिविल इंजीनियरिंग के सिद्धांत प्रजापति और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अवनीश कुमार मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा.

समारोह में इसरो के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डा. वी. नारायणन मुख्य अतिथि होंगे. बोर्ड आफ गवर्नर्स के अध्यक्ष विवेक लाल ऑनलाइन माध्यम से अध्यक्षता करेंगे, जबकि नैक, एनईटीएफ और एनबीए के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

एप्पल ने दिया 72 लाख का पैकेज : संस्थान के निदेशक प्रो. आर.एस वर्मा ने बताया कि इस वर्ष प्लेसमेंट में MNNIT ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. बी.टेक छात्रों का प्लेसमेंट 83.29 फीसदी और स्नातकोत्तर छात्रों का 81.79 फीसदी रहा. एप्पल ने चार छात्रों को 72 लाख रुपये वार्षिक का सर्वाधिक पैकेज ऑफर किया है. बीटेक का औसत पैकेज 20.43 लाख रुपये वार्षिक रहा, जबकि 192 छात्रों को इससे अधिक पैकेज मिला. इनमें 86 छात्रों को 20 से 30 लाख, 47 को 30-40 लाख, 14 को 40-50 लाख, 35 को 50-60 लाख और 27 छात्रों को 60 लाख से अधिक का पैकेज मिला. कुल 440 से अधिक कंपनियों ने इस वर्ष एमएनएनआईटी का दौरा किया है.

संस्थान ने शोध और नवाचार में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में 5.31 करोड़ रुपये की 19 नई शोध परियोजनाएं स्वीकृत हुईं. 19 पेटेंट को मंजूरी भी मिली और 7 नए दाखिल किए गए. परीक्षण और परामर्श क्षेत्र में 303 परियोजनाओं से 6.58 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. सीआईआर में 5.35 करोड़ रुपये की लागत से एफई-एसईएम और 53.98 लाख रुपये की लागत से टीजीए डीएससी मशीनें स्थापित की गईं.

पहले के पास आउट छात्रों ने भी संस्थान को सहयोग दिया है. ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए एमएनआर 99 छात्रवृत्ति और इंजीनियर विजय वधावन छात्रवृत्ति सहित कुल 5.83 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई. इसके अलावा 1998 बैच ने नए छात्र गतिविधि केंद्र ‘एसएसी-98’ के निर्माण के लिए 1.81 करोड़ रुपये दिए हैं.

वहीं एनबीटी ग्रुप बेंगलुरु के संस्थापक निदेशक डा. विवेक गर्ग ने 25 लाख रुपये की छात्रवृत्ति पहल का संकल्प लिया है. नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक स्वीकृत भारतीय पेटेंट पर 11 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी की आधी सीटें फुल, तीसरा कटऑफ जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

MNNIT CONVOCATION 2025 PRAYAGRAJमोतीलाल नेहरू दीक्षांत समारोह 2025PRAYAGRAJ NEWSPRAYAGRAJ MNNIT PLACEMENTS 2025MNNIT CONVOCATION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.