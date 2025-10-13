प्रयागराज में स्कूल से लौट रहा था 10वीं का छात्र, बाइक सवार 2 युवकों ने रेता गला
पिता ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है, बेटे की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 8:18 PM IST
प्रयागराज: जिले के कोरांव क्षेत्र में सोमवार दोपहर 10वीं के छात्र पर दिनदहाड़े धारदार वस्तु से हमला कर लहूलुहान कर दिया गया. छात्र साइकिल से स्कूल से घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार 2 युवकों ने उसे रोक लिया और गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.
डीसीपी यमुनानगर, विवेक चंद्र यादव ने बताया कि कोरांव कस्बे में रहने वाला संस्कार शुक्ला (16) गोपाल इंटर कॉलेज में पढ़ता था. दोपहर करीब 2 बजे साइकिल से घर लौट रहा था. कोरांव-नई बस्ती मार्ग पर सुनसान मोड़ के पास बाइक सवार दो युवक आए और उसे जबरन रोक लिया. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक युवक ने जेब से चाकू निकाला और उसके गले और कंधे पर कई वार कर दिए. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
छात्र की चीखें सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ हालत में उसे सीएचसी कोरांव पहुंचाया. वहां से डॉक्टरों ने उसे एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया. छात्र के पिता किसान हैं और मां गृहिणी. पिता ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है, बेटे की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी मेजा संत प्रसाद उपाध्याय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए इलाके के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं. हमलावर छात्र के सीनियर बताए जा रहें. प्रारम्भिक जांच में पता चला कि उन्होंने धारदार वस्तु से हमला किया. परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
यह भी पढ़ें : पत्नी का शर्मनाक षड्यंत्र; मोहब्बत में बाधा बने पति की करा दी हत्या, जानें-प्रेमी ने कैसे दिया वारदात को अंजाम