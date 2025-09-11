ETV Bharat / state

आजमगढ़ के समाज कल्याण अधिकारी ने की खुदकुशी, प्रतापगढ़ छुट्टी लेकर आया था घर

Published : September 11, 2025 at 3:12 PM IST | Updated : September 11, 2025 at 4:24 PM IST

प्रतापगढ़ : यूपी के प्रतापगढ़ जिले में समाज कल्याण अधिकारी ने जान दे दी. पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. जिले के नगर कोतवाली के पूरेकेशव राय गांव के रहने वाले आशीष सिंह (40) आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे. वह बीते शनिवार को अवकाश लेकर अपने गांव आए हुए थे. आज यानी गुरूवार को सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अपने घर के कमरे में खुदकुशी कर ली. जिसके बाद परिजनों ने तुरंत सूचना पुलिस को दिया. नगर कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. अफसर की मौत की जांच पड़ताल करते हुए परिजनों से पूछताछ की जा रही है.

