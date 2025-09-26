ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की कैसी है तैयारी? स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- 'धर्म के नाम पर जाति का अपमान नहीं सहेंगे'

स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि यह अफवाहें हैं, कोई सच्चाई नहीं है. कभी बीएसपी में नहीं जाऊंगा.

यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की कैसी है तैयारी?
यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की कैसी है तैयारी? (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:06 AM IST

4 Min Read
लखनऊ: यूपी की राजनीति में अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों में जुटे हैं. 'अपनी पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 'लोक मोर्चा' यानी तीसरा फ्रंट बनाया है. इसमें 10 राजनैतिक दल शामिल हो चुके हैं. उनका दावा है, कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह आंकड़ा और बढ़ेगा. क्या वह फिर से बसपा का दामन थामेंगे? प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ करने वाले हैं? इन्हीं सवालों को लेकर ETV भारत ने उनसे खास बातचीत की.

सवाल: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 से पहले प्रदेश में दो गठबंधनों के बीच तीसरे मोर्चे की स्थापना से क्या हासिल होगा?

स्वामी प्रसाद मौर्य: उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है. नौजवान बेरोजगार हैं और महंगाई चरम पर है. कानून-व्यवस्था ध्वस्त है. ऐसे हालात में जनता पार्टी के बैनर तले हमने 'लोक मोर्चा' बनाया है. अभी तक 10 राजनीतिक दल इससे जुड़े हैं. 2027 से पहले कई बड़ी पार्टियां भी इसमें शामिल होंगी. हमारा लक्ष्य है, कि प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़कर सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर किया जाए.

स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

सवाल: क्या आप बहुजन समाज पार्टी (BSP) में दोबारा वापसी कर सकते हैं?

स्वामी प्रसाद मौर्य: यह अफवाहें हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है. हम कभी भी बीएसपी में शामिल नहीं होंगे. कुछ यूट्यूबर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते हैं. इसका सच्चाई से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है.

सवाल: मायावती बड़ी रैली करके शक्ति-प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं. आप इसे कैसे देखते हैं?

स्वामी प्रसाद मौर्य: बहन मायावती अपने मिशन से भटक चुकी हैं. यही वजह है, कि बीएसपी का वजूद यूपी में लगातार घट रहा है. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के मिशन से वह पूरी तरह भटक गई हैं. दलित, शोषित और वंचित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज बुलंद करने में बीएसपी नाकाम साबित हुई है. हां, लोकतंत्र में रैलियां करने का अधिकार सबको है, लेकिन यह कहना कि उससे बहुजन मिशन मजबूत होगा, गलत है.

सवाल: आप हिंदू धर्म को लेकर अक्सर आक्रामक बयान क्यों देते हैं?

स्वामी प्रसाद मौर्य: हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं. सभी धर्म अच्छे होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर किसी जाति का अपमान नहीं सहा जाएगा. तुलसीदास के रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों में विशेष जातियों को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है. हम पहले भी इसका विरोध करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे.

सवाल: आपको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. इस पर क्या कहेंगे?

स्वामी प्रसाद मौर्य: यह सच है, कि मुझे बार-बार धमकियां दी जा रही हैं. किसी ने मुझे मारने पर करोड़ों का इनाम घोषित किया, तो कोई तलवार से सिर कलम करने की धमकी देता है. ऐसी दो दर्जन धमकियां आ चुकी हैं. मुझ पर हमले भी हो चुके हैं. इससे साफ होता है, कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था कैसी है? लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते. अभी तक 41 जिलों का भ्रमण कर चुका हूं और 'लोक मोर्चा' अभियान के तहत लगातार जनता से मिल रहा हूं. अब बुंदेलखंड की तरफ जाने का कार्यक्रम बन रहा है.

सवाल: हमलावरों पर जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं?

स्वामी प्रसाद मौर्य: बिल्कुल भी नहीं. योगी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, उन्हें माला पहनाती है. ऐसे दुस्साहसी लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी कानून-व्यवस्था कायम होगी.

सवाल: जीएसटी को लेकर आपकी राय क्या है?

स्वामी प्रसाद मौर्य: सरकार ने जीएसटी लागू करके देशभर की जनता के साथ छलावा किया है. शुरुआत में यह बताया गया था, कि जीएसटी से जनता को फायदा होगा, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ. दरों में जो कटौती बताई जाती है, वह दिखावा मात्र है. आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिला है.

