यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की कैसी है तैयारी? स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- 'धर्म के नाम पर जाति का अपमान नहीं सहेंगे'

यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की कैसी है तैयारी? ( Photo Credit: ETV Bharat )

September 26, 2025

लखनऊ: यूपी की राजनीति में अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों में जुटे हैं. 'अपनी पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 'लोक मोर्चा' यानी तीसरा फ्रंट बनाया है. इसमें 10 राजनैतिक दल शामिल हो चुके हैं. उनका दावा है, कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह आंकड़ा और बढ़ेगा. क्या वह फिर से बसपा का दामन थामेंगे? प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ करने वाले हैं? इन्हीं सवालों को लेकर ETV भारत ने उनसे खास बातचीत की. सवाल: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 से पहले प्रदेश में दो गठबंधनों के बीच तीसरे मोर्चे की स्थापना से क्या हासिल होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य: उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है. नौजवान बेरोजगार हैं और महंगाई चरम पर है. कानून-व्यवस्था ध्वस्त है. ऐसे हालात में जनता पार्टी के बैनर तले हमने 'लोक मोर्चा' बनाया है. अभी तक 10 राजनीतिक दल इससे जुड़े हैं. 2027 से पहले कई बड़ी पार्टियां भी इसमें शामिल होंगी. हमारा लक्ष्य है, कि प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़कर सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर किया जाए. स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) सवाल: क्या आप बहुजन समाज पार्टी (BSP) में दोबारा वापसी कर सकते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य: यह अफवाहें हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है. हम कभी भी बीएसपी में शामिल नहीं होंगे. कुछ यूट्यूबर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते हैं. इसका सच्चाई से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. सवाल: मायावती बड़ी रैली करके शक्ति-प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं. आप इसे कैसे देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य: बहन मायावती अपने मिशन से भटक चुकी हैं. यही वजह है, कि बीएसपी का वजूद यूपी में लगातार घट रहा है. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के मिशन से वह पूरी तरह भटक गई हैं. दलित, शोषित और वंचित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज बुलंद करने में बीएसपी नाकाम साबित हुई है. हां, लोकतंत्र में रैलियां करने का अधिकार सबको है, लेकिन यह कहना कि उससे बहुजन मिशन मजबूत होगा, गलत है.