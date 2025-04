ETV Bharat / state

यूपी की इस महिला सिपाही ने 1524 केसों में की रिकार्ड तोड़ मेहनत, सभी क्रिमिनल पहुंचे जेल, DGP ने किया सम्मान - UP POLICE

यूपी पुलिस की महिला सिपाही को डीजीपी ने किया सम्मानित. ( etv bharat )

Published : April 21, 2025 at 8:31 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 8:37 AM IST

बाराबंकीः यूपी पुलिस की बहादुरी के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं. इस बार एक महिला सिपाही ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन की छाप छोड़ी है. बाराबंकी के मॉनीटरिंग सेल में तैनात इस महिला सिपाही की उपलब्धि बड़ी है. इस महिला सिपाही ने 1524 केसो में रिकार्ड तोड़ मेहनत कर आरोपियों को जेल के पीछे पहुंचवाने में अहम योगदान अदा किया है. इस महिला सिपाही की इस उपलब्धि को डीजीपी प्रशांत कुमार ने सराहा. सिपाही को उन्होने सम्मानित किया है. इस महिला सिपाही को 2024 में भी पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह सिल्वर से सम्मानित किया गया जा चुका है.







मॉनीटरिंग सेल में तैनात हैं सिपाहीः बाराबंकी जिले से मिशन ऑपरेशन कनविक्शन की नायिका बनीं महिला हेड कांस्टेबल प्रतिमा द्विवेदी को चुना गया था. उनके जिम्मे क्रिमिनल केसों की मॉनीटरिंग का काम है. इसके तहत केस से जुड़े हर पहलू के साक्ष्य और गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाने का जिम्मा निभाया जाता है. प्रतिमा ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई.





इन कामों से हासिल की उपलब्धि

केस से जुड़े गवाहों को कोर्ट में बुलवाकर गवाही दर्ज कराई.

सजा दिलाने तक आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटवाए.

पीड़ित से लगातार संपर्क कर न्याय दिलवाने में मदद की.

कोर्ट तक जरूरी साक्ष्य को पहुंचवाने में अहम योगदान अदा किया.

