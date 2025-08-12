बदायूं : उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा की 70 वर्षीय मां की गला रेतकर हत्या कर दी गई. कान के कुंडल समेत अन्य जेवरात भी लूट लिए. घटना इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहसनपुर गांव में हुई. वृद्धा का बेटा हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ पुलिस चौकी में सब इंस्पेक्टर है. एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है.
इस्लामनगर इलाके के मोहसनपुर गांव में रातरानी (70) अकेली अपने घर में रहती थी. उनके पति की मौत हो चुकी है. वृद्धा का स्वास्थ्य ठीक था. वह खुद ही घर के सारे काम करती थी. खाना भी पकाती थी.
लूट के विरोध पर हत्या, कई जेवरात गायब : गांव में रहने वाले वृद्धा के भतीजे रामकिशोर ने बताया कि रातरानी का बेटा मनवीर सिंह हापुड़ के बहादुरगढ़ पुलिस चौकी में सब इंस्पेक्टर है. वह परिवार समेत वहीं रहता है. सोमवार की रात वृद्धा रोजाना की तरह अपने घर में सो रही थी. इस दौरान किसी ने उसके कान के कुंडल, लौंग आदि लूटने की कोशिश की. विरोध करने पर धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी.
गांव की महिला घर पहुंची, दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं मिला कोई जवाब : रामकिशोर ने बताया कि सोमवार को गांव में एक युवक की मौत हो गई थी. इसकी वजह से गांव में देर रात तक चहल-पहल थी. पड़ोस की एक महिला रातरानी के पास रात में काफी देर तक बैठकर बातचीत करती रही. जाते समय महिला अपना चप्पल छोड़कर गलती से वृद्धा का चप्पल पहनकर चली गई. मंगलवार की सुबह वह चप्पल बदलने के लिए रातरानी के घर पहुंची. कई बार आवाज दी, दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
छत के रास्ते घर के अंदर पहुंचे पड़ोसी : भतीजे के अनुसार पड़ोस की महिला ने छत के रास्ते अपने परिवार के कुछ लोगों को अंदर भेजा तो वहां चारपाई पर रातरानी की लाश पड़ी थी. आसपास खून भी बिखरा पड़ा था. इसके बाद ग्राम प्रधान को इसकी जानकारी दी गई. ग्राम प्रधान ने पुलिस को बताया. ग्रामीणों ने वृद्धा के बेटे मनवीर सिंह को भी सूचना दी. वह भी कुछ देर में गांव पहुंच गया. सीओ समेत पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए.
वारदात के बाद हिस्ट्रीशीटर पड़ोसी परिवार समेत फरार : भतीजे रामकिशोर ने बताया कि जिस आरोपी पर शक है, वह हिस्ट्रीशीटर है. वृद्धा के घर के सामने ही रहता है.वह गांव में चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा है. अभी 8 दिन पहले ही वह जेल से छूटकर आया है. रातरानी की हत्या के बाद से वह फरार है. उसका परिवार भी घर पर नहीं है. उसने रात में ठेके पर शराब पी थी. वृद्धा अपने पास कुछ रुपये भी रखती थी. जेवरात के अलावा रुपये भी गायब हैं.
दरोगा ने जताया पड़ोसी पर शक, दी तहरीर : एसएसपी डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह ने गांव में पहुंचकर वारदात की जानकारी ली. एसएसपी ने बताया कि वृद्धा के बेटे मनवीर ने बताया है कि उसकी मां घर में अकेली रहती थी. वह कान में कुंडल पहनती थी, लेकिन वह गायब है. घर का सारा सामान व्यवस्थित है. उन्होंने घर के सामने रहने वाले हिस्ट्रीशीटर पड़ोसी पर शक जताया है. उसके खिलाफ तहरीर दी है. घटना के पर्दाफाश के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
