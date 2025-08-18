ETV Bharat / state

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

एक्सपर्ट ने मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या दिए खास टिप्स, जानिए.

UPSI 2025: पिछली बार से चूके तो अबकी बार पक्का करें तैयारी, जानें जरूरी टिप्स (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025

मेरठ : यूपी में सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया फिर एक बार शुरू होने जा रही है. आवेदन की प्रकिया तो इन दिनों जारी है. कई ऐसे भी युवा हैं जो किसी न किसी कारण इस परीक्षा में सफल होने से चूक गये थे, लेकिन अभी भी वे पात्रता के दायरे में आते हैं, तो उनके पास फिर एक अवसर है, वहीं उन युवाओं के लिए तो ये ख़बर बेहद ही उपयोगी साबित हो सकती है जो कि पहली बार इस परीक्षा को देने का मन बना रहे हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब-इंस्पेक्टर (SI) पद पर भर्तियों के लिए बीते दिनों नोटिस जारी किया है.

मेरठ से श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat)
  • इस बार प्रदेश में कुल 4543 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं.
  • 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच स्नातक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
  • इस चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी.
  • उसके बाद शारीरिक परीक्षण फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट.

UPSI की तैयारी कराने वाले अमित नागर बताते हैं कि युवाओं को फिर एक बार अच्छा मौका मिलने जा रहा है और इस बार वैकेंसी भी काफी है.

  • 12 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर (UPSI) के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है.
  • विद्यार्थी अगले माह यानी सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
  • ऐसे में युवाओं के पास दोनों विकल्प तैयारी करने के लिए होते हैं आफलाइन भी और आनलाइन भी.
  • जिन बच्चों के आसपास में कोचिंग सेंटर नहीं हैं या उन्हें लगता है कि दूर हैं
  • तो ऐसे युवाओं को सबसे पहले अपने लिए एक निश्चित योजना बनानी होगी.
  • उन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक तैयारी करनी होगी.
  • परीक्षा में सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट बेहद ही आवश्यक है.
    ऐसे में अध्ययन के लिए बेस्ट कंटेंट होना जरुरी है.
  • मार्केट में भी काफी उपयोगी बुक्स उपलब्ध रहती हैं. उन्हें भी अभी लेकर नियमित अध्ययन शुरु कर दें.
  • टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ नियमित अध्ययन करना है.
  • मॉक टेस्ट है बहुत उपयोगी.
  • अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी माक टेस्ट के माध्यम से हो जाता है.


एक्सपर्ट अमित नागर बताते हैं कि अगर पढाई की शुरुआत ऑनलाइन से करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी और ऐसे में अगर हम ऑफलाइन माध्यम अपनाते हैं तो वहां हमें जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वह काफी ऐसी रणनीति बताएंगे जिनको फॉलो करके जल्दी से हम अपने सिलेबस को भी समझकर तैयारी कर सकते हैं. इससे मन में जो भी सवाल हैं या कहीं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो, उनकी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह बताते हैं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत भी UPSI के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है. ऐसे में जब सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं तो, उसके लिए भी एक सेपरेट बैच बनाया जा रहा है ताकि ऐसे युवा जो बच्चों आर्थिक रूप से भी किसी तरह की समस्या के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहें, तो ऐसे युवाओं को अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क पढ़ने का अवसर मिल सकता है. इसके लिए उन्हें समाजकल्याण विभाग से सम्पर्क करना होगा या अभ्युदय योजना की वेबसाइट के माध्यम से भी कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं.


इस बार ये है खास :

  • एक्सपर्ट अमित नागर बताते हैं कि पिछली बार जब यूपीएसआई की प्रवेश परीक्षा हुई थी, तो ऑनलाइन मोड में हुई थी.
  • इस बार अभी तक जो परीक्षा का पैटर्न है वह ऑफलाइन मोड है.
  • वहीं पिछली बार निगेटिव मार्किंग भी थी, जबकि इस बार अभी तक की जानकारी के मुताबिक निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.
  • इस परीक्षा में गणित के 40 सवाल प्रश्नपत्र में होंगे
  • इसी तरह रीजनिंग में भी 40 प्रश्न होंगे,
  • GK के भी 40 प्रश्न रहेंगे और इसी प्रकार हिन्दी के भी 40 प्रश्न होंगे.
  • प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, कुल 160 प्रश्न आते हैं, कुल 320 अंक की परीक्षा होती है.

उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरठ के खुश अमित सिंह बताते हैं कि वह पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना के तहत प्रवेश लिया है और वह सफल होने के लिए निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं. खुशमीत कहते हैं कि जीएस में मेहनत करने की आवश्यकता है.

एक्सपर्ट अमित नागर बताते हैं कि कुछ बच्चे परीक्षा से पहले नर्वस हो जाते हैं. वह इस परीक्षा को लेकर प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें. बीते वर्ष की परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के सेट भी काफी मददगार साबित होंगे.

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस परीक्षा के लिए नियमित रूप से 4-5 महीने की तैयारी है और 1 महीने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर पर फोकस करेंगे तो जरूर ही सफल होंगे.

यह भी जरूर जान लें...

यूपी पुलिस SI भर्ती में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं. इस पद के लिए शारीरिक दक्षता की जहां तक बात है तो पुरुष उम्मीदवार के लिए 168 सेमी, सीना 79 सेमी बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए.

यह भी पढ़ें : यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

