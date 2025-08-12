ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होंगे 4543 दरोगा; आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, 11 सितंबर है लास्ट डेट, पढ़िए डिटेल - UP POLICE RECRUITMENT 2025

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन, आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर कर सकते हैं आवेदन.

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 10:27 PM IST

4 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से सब इंस्पेक्टर के 4543 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. ऑनलाइन आवेदन आज से ही शुरू कर दिए गए हैं. ये 11 सितंबर तक चलेंगे. अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

उप निरीक्षक के 4242, प्लाटून कमांडर पीएसी के 135, प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल) के 60 के अलावा बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर की महिला पीएसी वाहिनियों के लिए 106 पदों पर भर्ती होनी है. ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं. 11 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है. आवेदन शुल्क भी आज से ही जमा किए जा रहे हैं. इसकी अंतिम तिथि भी 11 सितंबर है. इसी तरह जमा किए गए शुल्क का समायोजन भी 12 अगस्त से शुरू कर दिया गया है. इसकी अंतिम तिथि 13 सितंबर है.

अलग-अलग वर्गों के लिए इतनी रहेगी फीस : भर्ती बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं. एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखे गए हैं. हालांकि अभी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है.

इतनी रखी गई है आयु सीमा : आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है. अधिकतम 28 साल के युवक आवेदन करने के पात्र होंगे. जिस अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद हुआ है, वह पात्र नहीं माना जाएगा. 1 जुलाई 2025 के अनुसार अभ्यर्थियों की आयु की गणना की जाएगी. निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया है.

ऐसे करना होगा आवेदन : अभ्यर्थी को ओटीआर (One Time Registration) पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. यह 31 जुलाई से ही चल रहा है. अब तक 3 लाख 50 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया है. इसके लिए लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. यह निशुल्क है. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक्स के लिए फोटो, फिंगर प्रिंट और IRIS लिया जाएगा.

इसके अलावा आधार कार्ड आधारित ई-केवाईसी की जाएगी. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की लाइव फोटो ली जाएगी. परीक्षा शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा समेत 3 चरणों में होगी.

इतने पद हैं आरक्षित : जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के खाली पड़ा में से 1705 पद आरक्षित वर्ग के लिए, 442 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, 1143 पद पिछड़ा वर्ग के लिए, 890 पद अनुसूचित जाति के लिए और 82 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है. इसी तरह प्लाटून कमांडर, पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के निर्धारित पदों में से 56 पद अनारक्षित वर्ग के लिए 13 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, 36 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 28 पद अनुसूचित जाति के लिए और दो पद अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किए गए.

जबकि प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए 25 पद सामान्य वर्ग के लिए, 6 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, 16 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 12 पद अनुसूचित जाति के लिए और एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं महिला बटालियन महिला उप निरीक्षक पदों के लिए 47 पद अनारक्षित रखे गए हैं. जबकि 10 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 27 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 पद, अनुसूचित जाति के लिए एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है.

