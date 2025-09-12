ETV Bharat / state

दारोगा जी का जलवा: यूपी में 4543 पदों के लिए 15 लाख दावेदार, भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को आज से ये मौका...

आवेदनों की संख्या बढ़ने की संभावना, 21 लाख युवाओं ने कराया वन टाइम रजिस्ट्रेशन.

up police inspector daroga bharti recruitment 2025 opportunity amendments application till september 15
यूपी पुलिस दारोगा भर्ती 2025. (etv bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 7:28 AM IST

2 Min Read
लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जल है 4543 दरोगा और समक्ष पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन में गलती सुधार के लिए आज से मौका दिया गया है. दरोगा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 12 से 15 सितंबर तक अपने आवेदन पत्रों में संशोधन कर सकेंगे. अभ्यर्थियों के अनुरोध पर भर्ती बोर्ड ने आवेदन पत्रों में संशोधन करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया है.



आज सुबह छह बजे से होंगे संशोधनः भर्ती बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रह को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 12 सितंबर को सुबह 6:00 से 15 सितंबर को सुबह 6:00 तक आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए समय दिया गया है. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक apply.upprpb.in पर जाकर रजिस्टर अकाउंट में लॉगिन कर उसमें दिए गए. एप्लीकेशन हिस्ट्री के मोडिफाइड डिटेल टैब/सेक्शन में जाकर अपने विवरण में संशोधन कर सकते हैं.



21 लाख वन टाइम रजिस्ट्रेशन: हालांकि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ओटीआर से प्राप्त किए गए विवरण तथा अपलोडेड फोटो में संशोधित नहीं कर सकेंगे. भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए बृहस्पतिवार शाम तक 15 लाख से अधिक आवेदन आ चुके थे. वहीं दूसरी ओर पुलिस के सभी पदों पर भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती के लिए बृहस्पतिवार तक 21 लाख युवाओं ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है.

