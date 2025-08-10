रोहतक: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर रोहतक के युवक से कोर्ट मैरिज करने वाली यूपी पुलिस के जवान की बेटी को लेने आए यूपी पुलिस के जवान और ग्रामीणों के बीच में जमकर हंगामा हुआ. परिजन युवती को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाने लगे तो बीच बचाव करवाने आए हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड जवान की मौत हो गई. अब परिजनों का आरोप है कि यूपी पुलिस के जवानों ने मृतक रिटायर्ड हरियाणा पुलिस के जवान को धक्का मारा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. यही नहीं, मृतक के परिजनों ने तो पुलिस पर जबरदस्ती समझौता करने का दबाव बनाने के भी आरोप लगाए हैं. वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. युवती के परिजनों ने बेटी के अपहरण की शिकायत भी दर्ज करवा रखी है.

ये था मामला

करीब 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली अंजलि को रोहतक के रहने वाले प्रियम से इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया था, जिसके चलते लगभग 3 महीने पहले प्रियम और अंजलि ने भाग कर कोर्ट मैरिज कर ली. वही अंजलि का पिता और भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में कर्मचारी है. वही अंजलि के शादी करने के बाद परिजनों ने बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई. 3 महीने तक परिजनों ने अंजलि को ले जाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि नहीं गई तो देर शाम यूपी पुलिस के जवान और अंजलि के परिजन अंजलि को जबरदस्ती ले जाने के लिए रोहतक पहुंचे. जहां 3 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ.

बेटी को जबरन ले जाने रोहतक आई यूपी पुलिस से ग्रामीणों की झड़प (Etv Bharat)

परिजनों का आरोप- यूपी पुलिस के धक्के से हुई मौत

रिटायर्ड जवान तिलक राज के दामाद सुखबीर सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के चलते पूरा परिवार शाम को घर पर खाना खा रहा था, तभी बाहर किसी महिला के बचाओ-बचाओ की आवाज आई. उनके ससुर तिलक राज बाहर पहुंचे तो अंजलि को जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा था, जिसमें यूपी पुलिस के जवान शामिल थे. जब उनसे मेरे ससुर तिलक राज ने पूछताछ की तो यूपी पुलिस ने उनको धक्का मार दिया. जिसके कारण मेरे ससुर की मौत हो गई. इस घटना में अंजलि और उसकी सास को भी चोट लगी है, जिन्हें रोहतक सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

पुलिस पर समझौता करने का दबाव डालने का आरोप

मृतक के परिजनों ने यह भी बताया कि हरियाणा पुलिस उन पर समझौता करने का दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन वह समझौता नहीं करना चाहते. क्योंकि यूपी पुलिस के साथ लोकल पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं था. पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है. वहीं इस सारे मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं. मामला हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है, हालांकि पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करवा रही है.

इसे भी पढ़ें : पुलिस ने घेरा तो आरोपी ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, टांग में आया फैक्चर, अंकित पर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज

इसे भी पढ़ें : अंबाला में 2 करोड़ की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से आ रही थी नशे की खेप