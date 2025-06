ETV Bharat / state

यूपी पुलिस की अरबपति इंस्पेक्टर; BMW-रेंज रोवर कार से चलती थी, दिल्ली-उत्तराखंड तक फैली संपत्ति - UP POLICE BILLIONAIRE INSPECTOR

यूपी पुलिस की Billionaire दारोगा अपने पति सुरेश यादव के साथ. ( Photo Credit; UP Police Media Cell )

Published : June 6, 2025 at 10:33 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:17 AM IST

मेरठ: बरेली की अपराध अनुसंधान शाखा में तैनात यूपी पुलिस की महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान के खिलाफ एंटी करप्शन की टीम ने मेरठ के मेडिकल थाने में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया है. जांच में पता चला है कि नरगिस ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में भी अपनी काली कमाई से प्रॉपर्टी बनाई है. मेरठ की रहने वाली नरगिस खान और उसके पति सुरेश यादव की कभी सपा शासनकाल में तूती बोलती थी. आयकर विभाग ने 26 से अधिक सम्पत्तियों को चिह्नित किया है, जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ आंकी जा रही है. मेरठ के एंटी करप्शन थाने के प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के एसपी के आदेश पर बरेली में तैनात इंस्पेक्टर नरगिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. जिसके बाद अब महिला इंस्पेक्टर की काली कमाई के किस्से खुलने लगे हैं. सपा सरकार में इंस्पेक्टर नरगिस खान का रौब चलता था. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 23 साल तक मेरठ जोन में उसने सर्विस की. नरगिस खान और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है. इस पूरे मामले में अब तक 26 ऐसी सम्पत्तियों की जानकारी आयकर विभाग और एंटी करप्शन की टीम को हुई है, जिन पर नरगिस और उसके पति का मालिकाना हक है. इसके बाद अब तय माना जा रहा है कि खाकी पहन कर अपने रसूख और भृष्ट रवैये से मायाजाल में फंसी इंस्पेक्टर पर कभी भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है, मेडिकल थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे के बाद परिवार के अन्य लोग भी जांच के घेरे में हैं. पूर्व में गाजियाबाद के कविनगर थाने में सन 2021 व 2024 में इंस्पेक्टर नरगिस के पति सुरेश यादव और नरगिस के भाई रउफ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इंस्पेक्टर नरगिस खान के खिलाफ एंटी करप्शन सुबूत ढूंढ रही है. इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है.

नरगिस 2015-16 में मेरठ के महिला थाने की प्रभारी भी रही थी. 30 साल पहले शराब कारोबारी सुरेश यादव से इंस्पेक्टर नरगिस खान ने विवाह किया था. उस वक्त सुरेश यादव खुद को सपा का नेता बताता था. सपा के वरिष्ठ नेताओं से वह अपना कनेक्शन बताता था. इंस्पेक्टर के पति सुरेश पर और उसके भाई पर गाजियाबाद के कविनगर थाने में छेड़छाड़, एससी-एसटी, धोखाधड़ी और जानलेवा हमले की धमकी का मामला भी पूर्व में दर्ज हुआ था. इंस्पेक्टर नरगिस और उसके पति की संपत्ति मेरठ के शास्त्रीनगर में ए 36/4, ए ब्लॉक में 640 गज की कोठी नरगिस खान व सुरेश कुमार यादव के नाम पर है, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

मेरठ रक्षापुरम में मकान नंबर-4/97. नरगिस के पति सुरेश कुमार यादव के नाम पर है जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है.

मेरठ के लोहिया नगर में बी-377 एक प्लॉट, नरगिस खान के नाम पर है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी जा रही है.

मेरठ के ही लालकुतीं में आठ दुकानें, सुरेश कुमार यादव के नाम पर हैं जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई है.

मेरठ के सूर्यनगर में 5 दुकानें, सुरेश कुमार यादव के नाम पर, कीमत 1.5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

मेरठ के गढ़ रोड पर नंदनी बार व रेस्टोरेंट समेत आठ दुकानें सुरेश कुमार यादव के नाम पर हैं, जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

लगभग तीन करोड़ रूपये क़ीमत की नरगिस खान के घर में लग्जरी कारें भी हैं.

तीन पेट्रोल व डीजल टैंकर व 7 मोबाइल टैंकर, इंस्पेक्टर के पति सुरेश कुमार यादव के नाम पर हैं, कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

नोएडा में 2 फ्लैट सुरेश कुमार यादव व नरगिस खान के नाम पर, कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

नोएडा सेक्टर-18 में जस्ट बार, सुरेश कुमार यादव के नाम पर है कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

गाजियाबाद वसुंधरा में 01 पलैट, सुरेश कुमार यादव के नाम पर, कीमत लगभग 40 लाख रुपये.

अमरोहा जिले के कस्बा गजरौला में 10,000 वर्ग गज का एक प्लॉट, सुरेश कुमार यादव व नरगिस खान के नाम पर है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

बरेली बदायूं-रोड भमोरा में भी एक पैट्रोल पम्प, मारिया सर्विस स्टेशन, (इंडियन ऑयल) सुरेश कमार यादव के नाम पर है, कीमत लगभग 5 करोड़ रूपये आंकी जा रही है.

लखनऊ में नंदनी अर्पाटमेंट सुरेश कुमार यादव के नाम पर है, लगभग 5 करोड़ रुपये उसकी क़ीमत आंकी जा रही है.

बरेली मोमदी शाहजहांपुर में पेट्रोल पंप कुमार फिलिंग स्टेशन कीमत लगभग 02 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

लखनऊ के अलीगंज में एक फ्लैट यश अर्पाटमेंट में, सुरेश कुमार यादव के नाम पर, कीमत लगभग 80 लाख रुपये आंकी गई है.

कानपुर देहात तहसील-भोगनीपुर में दो बीघा का, नंदनी फार्म हाऊस व गेस्ट हाऊस, सुरेश कुमार यादव के नाम पर कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कानपुर देहात में भोगनीपुर में पेट्रोल पंप नंदनी फ्यूल सेंटर सुरेश कुमार यादव के नाम पर, कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कानपुर देहात के तहसील-भोगनीपुर, ग्राम-सराय में ढाई बीघा जमीन सुरेश कुमार यादव के नाम पर, कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कानपुर देहात तहसील-भोगनीपुर, नथुआपुर मेंभी दो बीघा जमीन, सुरेश कुमार यादव के नाम पर है, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपये आंकी गई है.

कानपुर देहात में हलधरपुर में डेढ़ बीघा जमीन सुरेश कुमार यादव के नाम पर है, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रूपये आंकी गई है.

कानपुर देहात में परैरापुर में डेढ़ बीघा जमीन, सुरेश कुमार यादव के नाम पर, कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कानपुर देहात मोहम्मदपुर में आठ बीघा जमीन सुरेश कुमार यादव के नाम पर, कीमत लगभग 04 करोड़ रूपये.

कानपुर देहात, परैरापुर में अट्ठारह बीघा जमीन नरगिस खान व सुरेश कुमार यादव ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से, सोनेलाल नाम के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम पर अवैधानिक तरीके से खरीदी है, कीमत लगभग 09 करोड़ रुपये है.

कानपुर देहात मोहम्मदपुर में सोलह बीघा जमीन नरगिस खान ने अपने बेटे वेदान्त व सुरेश कुमार यादव के नाम पर खरीदी है। कीमत लगभग 07 करोड़ रुपये.

उत्तराखंड के देहरादून डालनवाला में दो एमआईजी फ्लैट, सुरेश कुमार यादव के नाम पर हैं. उनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी गई है. महिला दारोगा के BMW, मर्सडीज, रेंज-रोवर कार: माना ये भी जा रहा है कि इन सम्पत्तियों के अलावा और भी करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति भी नरगिस खान और उनके पति सुरेश कुमार यादव के नाम पर हैं जिनके बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है. एंटी करप्शन के मुताबिक नरगिस के घर में बीएमडब्ल्यू कार से लेकर मर्सडीज, रेंज रोवर और थार गाड़ी भी ख़डी हुई हैं. फिलहाल एक इंस्पेक्टर और उसके पति की इस कमाई के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है. बता दें कि नरगिस का पति पहले से ही सलाखों के पीछे है और अब माना जा रहा है कि कभी भी नरगिस पर कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल इस पूरे मामले में मुकदमा लिखने के बाद महकमे में यह मामला सुर्खियों में है. हर तरफ इसी को लेकर चर्चा हो रही है. ये भी पढ़ेंः आमदनी 5 करोड़, खर्चा ₹10 करोड़ से ज्यादा; यूपी की इस महिला इंस्पेक्टर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज

Last Updated : June 6, 2025 at 11:17 AM IST