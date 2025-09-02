लखनऊ: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर सोमवार को बाराबंकी की श्रीराम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं. सीएम योगी के आदेश पर इस मामले में आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने सीओ हर्षित चौहान को पद से हटा दिया है. साथ ही एसएचओ कोतवाली रामकिशन राणा और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है.

साथ ही अब पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार को सौपी गई है. इस बीच ABVP कार्यकर्ता बाराबंकी में हुई घटना के विरोध में लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच गए. एबीवीपी का घेराव-प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. पुलिस एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन ले गई है.

बता दें कि सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही अवैध वसूली और लॉ कोर्स की संबद्धता बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से न होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मौके पर पुलिस बुला ली थी.

छात्रों को पुलिस ने काफी समझाने और शांत करने का प्रयास किया. लेकिन, छात्र नहीं माने. इस पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. लाठीचार्ज में एबीवीपी के अभिषेक बाजपेई प्रांत सह मंत्री, अनुराग मिश्रा जिला संयोजक, अभय शंकर पांडे, महानगर सह संयोजक, अंकित पांडे, नवीन, अर्पित शुक्ला, आशुतोष राय, प्रत्यूष पाण्डेय, अंकुर अवस्थी, सिद्धार्थ तिवारी, विदित प्रताप सिंह, योगेश सिंह, अभय शुक्ला, पुष्पा गौतम, लक्ष्मी पांडे, वैष्णवी सिंह, आराध्या सिंह, सलाहुद्दीन, शक्ति सिंह, अमन सिंह, अंकित पांडे, विवेक मिश्रा, अमित पाठक, आकाश मिश्रा सहित करीब 25 लोग घायल हो गए थे. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एबीवीपी अवध प्रांत के प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र बाजपेई ने बताया कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. यहां की लॉ डिग्री की मान्यता नहीं है. ऐसे में लॉ स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया गया है. उनका कहना था कि साल 2022 से विधि विभाग की बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से संबद्धता नहीं है. छात्रों को झांसा देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है.

जब छात्रों ने इस बाबत सवाल किया तो छात्र आदर्श पांडे और अभय राम त्रिपाठी को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया. जब इन मुद्दों पर बात करने के लिए अभाविप का प्रतिनिधिमंडल कुलपति डॉ. विकास मिश्रा से मिलने उनके कार्यालय गया, तो उन्होंने छात्रों से संवाद करने के बजाय पुलिस बल का प्रयोग किया. कुलपति के कहने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया.

ये भी पढ़ेंः बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 19 घायल, SRMU में मान्यता को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन