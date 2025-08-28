गया: बिहार के गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र में यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस कार्रवाई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की गुरुआ शाखा के प्रबंधक मिथिलेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है.

बैंक मैनेजर पर गबन का आरोप: जानकारी के अनुसार, मामला साल 2020 का है, जब मिथिलेश चौधरी उत्तर प्रदेश के शामली थाना क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में तैनात थे. मिथिलेश चौधरी पर साल 2020 में पीएनबी की शाखा से 1.75 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है. इस गबन के मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

शामली में हुआ था करोड़ों का गबन: शामली थाना क्षेत्र में बैंक से करोड़ों रुपये की फर्जी निकासी का मामला सामने आया था. गन्ना समिति की ओर से इस मामले में शामली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें मिथिलेश चौधरी को मुख्य आरोपी बनाया गया था. इस गबन ने स्थानीय स्तर पर काफी हंगामा मचाया था, और जांच में कई अहम सबूत सामने आए थे.

पुख्ता सबूतों के आधार पर कार्रवाई: यूपी पुलिस ने इस मामले की गहन जांच की और मिथिलेश चौधरी की संलिप्तता के पुख्ता सबूत जुटाए. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि चौधरी ने बैंक के नियमों का उल्लंघन कर अवैध तरीके से धन की निकासी की थी. इसके बाद यूपी की शामली पुलिस ने बिहार के गया जिले की गुरुआ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की. बुधवार को इस छापेमारी में मिथिलेश चौधरी को गुरुआ स्थित पीएनबी शाखा से गिरफ्तार कर लिया गया.

बैंकिंग सिस्टम पर उठे सवाल: इस घटना ने एक बार फिर बैंकिंग सिस्टम की पारदर्शिता और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इतनी बड़ी राशि की अवैध निकासी और उसमें बैंक मैनेजर की संलिप्तता ने लोगों के बीच विश्वास की कमी को उजागर किया है.

क्या कहते गुरुआ थानाध्यक्ष: गुरुआ थाना के थानाध्यक्ष मोहम्मद सरफराज इमाम ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि यूपी पुलिस ने विधिवत तरीके से मिथिलेश चौधरी को गिरफ्तार किया है.

"मिथिलेश चौधरी के खिलाफ यूपी के शामली में पीएनबी शाखा में हुए 1.75 करोड़ रुपये के गबन का मामला दर्ज था. इस मामले में पुख्ता सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस आरोपित को अपने साथ ले गई है."-मोहम्मद सरफराज इमाम, थानाध्यक्ष, गुरुआ

आगे की जांच में जुटी यूपी पुलिस: मिथिलेश चौधरी की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस इस मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि इस गबन में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है. फिलहाल, मिथिलेश चौधरी से पूछताछ जारी है, और इस मामले में जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है.

